Van jövője az önsegélyező pénztáraknak?

Laptársunk, a Privatbankar.hu cikke sorra veszi, hogy 2018 novembere és 2020 júliusa között immár öt önsegélyező pénztár dobta be a törülközőt. S egy további kieső személye már most biztos: a koronavírus-járvány kapcsán a szokásosnál is jobban reflektorfénybe került Magyar Orvosi Kamara (MOK) önsegélyező pénztára jelenleg végelszámolás alatt áll.

Jelenleg még az Magyar Nemzeti Bank 13 egészség- és önsegélyező, valamint 3 önkéntes önsegélyező pénztárt tart nyilván, miután a jegybank engedélye szükséges a pénztárak tevékenységének megkezdéséhez. Ha azonban a MOK önsegélyező pénztára és esetleg egy másik, május végig felügyeleti biztos irányítása alatt lévő Tempo is kiáll a sorból, akkor már csak 14 ilyen intézmény marad.