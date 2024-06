Orbán Viktorék tényleg megőrültek? Repülőteret venni egy háború küszöbén?

Csütörtökön jelentette be a kormány, hogy 2024. június 6-án írták alá a Budapest Airport Zrt. adásvételi szerződését. A kormány kommunikációja szerint így visszavásárolták a repteret, amit Gyurcsányék elkótyavetyéltek. Az elmúlt hónapokban nyilvánvalóvá vált, hogy a kormány kizárólag az információktól elzárt, a világról minimális háttérismerettel rendelkező, illetve a szövegértési problémákkal küzdő vagy gondolkodni elfelejtő polgárokat tekinti célcsoportnak. Nyilván ez is egy stratégia, de a tegnapi tranzakció kommunikációja így is bravúros volt. De nézzük a tényeket!

Háború idején repteret venni? Tényleg jó ötletnek tűnik!

A hétvégén szavazunk az Európai Parlamentbe képviselőket küldő pártokról. A kormány propagandája egy hónapja háború és béke, Fidesz vagy halál jelszavakat skandál, ilyen plakátok töltik meg az utcákat, ezek az üzenetek ömlenek ránk minden csatornán. Azt gondolom, ha valaki utcai harcos, akkor is kell, hogy legyen annyi háttérismerete, hogy egy háborúban az agresszorok a kritikus infrastruktúrát iktatják ki először. Így tettek egyébként a szomszédos országban az agresszor oroszok is, akik ugye a békepárti magyar kormány nagy barátai.

Ha háború lesz, akkor a repterek lesznek az ellenség első célpontjai. Apropó ellenség. Ha nem szavazunk Orbán Viktorra és a Fideszre, akkor ki fog minket megtámadni, kik fogják a magyar férfiakat és fiúkat halomra lőni? Brüsszel, Soros, Gyurcsány? Nem, nem. Akik ugyanis atomtámadással fenyegetnek, azok valójában Vlagyimir Putyin és Szergej Lavrov lesznek, tudják, ők azok az orosz politikusok, akik a magyar kormány tagjainak oly kedvesek. Az már tényleg csak hab a tortán, hogy Magyarország 21 képviselőt küld a 720 fős Európai Parlamentbe, ha tehát mindannyian a Fidesz képviseletében jutnak ki, Brüsszelt akkor sem fogják tudni "megállítani".

Miután nehéz elképzelni, hogy akár Orbán Viktor, akár Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szellemi képességeivel probléma lenne, az a tény, hogy 3,1 milliárd euróért megvette Magyarország (no nem a repteret, hiszen azt soha nem is adták egyébként el) a Budapest Airport Zrt-t, amely a repteret üzemelteti, egyértelműsíti, hogy a kormány valójában egyáltalán nem tart a háború kiterjedésétől. Egyszerűen a magyar polgároknak nem tud mit mondani a fokozódó elszegényedésről, a vágtató infláció miatti reálbércsökkenésről, a siralmas egészségügyről, az oktatásról, és még jó néhány témáról. Így fogtak egy ordas nagy hazugságot és a háborúval kezdték riogatni az embereket. Mellékszál, de ha akkora volna a veszély, nyilvánvalóan Bajnokok Ligája döntőt sem akart volna a kormány Budapestre hozni.

Oké, hazugság a háborús propaganda, de attól még igaz lehet, hogy amit Gyurcsány Ferencék elkótyavetyéltek, azt most Orbán Viktorék visszaszerezték?

Nos, ez a tétel is megér egy misét. 2005-ben az akkori Gyurcsány-kormány ideje alatt adták el az említett társaság 75 százalékát, 463 milliárd forintért, az akkori árfolyamon a cég teljes értéke tehát nagyjából 2,47 milliárd euró volt. Ha abban az évben valaki vett 15 éves német állampapírt, annak a hozama 4 százalékos volt, vagyis a 2005-ös 2,47 milliárd euróból ma 4,448 milliárd euró lenne. Ami azt jelenti, hogy a mostani vételárhoz (3,1 milliárd euró) képest annak idején egyáltalán nem csináltak rossz üzletet Gyurcsányék. Ellenben az államnál maradt 25 százalékot az akkori Orbán-kormány mondhatni valóban elkótyavetyélte, hiszen a cég negyede 2005-ben még nagyjából 150 milliárdot ért, amit 2011-ben sikerült 36,6 milliárdért eladni.

Megérkezett az állam. De ki jár jól vele?

Hazudnak a háborúról és a repülőtérüzemeltető cég eladásáról. De ez akkor is családi ezüst, és fontos, hogy nemzeti tulajdonba került. Ugye??

Az a probléma, hogy a gyakorlat nap, mint nap bebizonyítja, hogy a magántulajdonban lévő vállalkozások hatékonyabban tudnak működni, mint az állami kézben lévők. Amikor például a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalkozásnak koncesszióba adták az autópályák üzemeltetését, amelyért nem mellesleg a magyar állam 15-17 ezer milliárd forintot fizet 35 évre, akkor magyarázatként például ez is felmerült. Meg az is, hogy az államnak az autópályák üzemeltetésére nincs pénze, miközben kiderült, hogy repülőtérre is van pénz, meg 600 milliárd, hogy a NER-hez tartozó építési vállalkozóktól irodaházakat vegyen az állam.

Ha eltekintünk a hazánkat mindenben megmételyező korrupciótól és tisztán üzleti alapon nézzük, akkor is meglepő lenne, ha repülőtér üzemeltetését az állam hatékonyabban el tudná látni, mint egy széles nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező társaság, amely Európa-szerte más egységekkel is rendelkezik, így a méretgazdaságosság is mellette szól.

És sajnos itt jutunk el oda, hogy amikor egyetlen ügylet kapcsán ennyi dezinformáció lát napvilágot, akkor olyan találgatások indulnak el, amelyeknek vélhetőleg semmi valóságalapja. Mi sem hiszünk, abban, hogy ezek állnának a háttérben, de mégis tanulságos, hogy mi a három legnépszerűbb összeesküvés elmélet a vásárlás kapcsán.

1. Az első szerint néhány év működést követően az állam megállapítja, hogy valóban nem tudja olyan hatékonyan működtetni a légikikötőt, ahogy azt előzetesen remélték, ezért megválnak tőle, és áron alul kerül majd egy NER-es vállalkozó kezébe.

2. A második szerint valójában nem is magának vette a kormány, hanem Kína áll az egész mögött. A kommunista államot ugyanis a szuverenitásukra valóban adó uniós országok nem engedik a légi infrastruktúra közelébe, mi viszont kitárjuk nekik a kapukat.

3. A harmadik talán még ezeknél is meredekebb, de ahogy vannak, akik, a háborús blöfföt elhiszik, vélhetőleg ennek is vannak hívei. A budapesti légikikötőbe érkezik majd ugyanis a tranzakció után a dél-amerikai drogszállítmányok egy része, amihez a magyar hatóságok asszisztálni fognak.

Csak bízni lehet abban, hogy a hajmeresztő agymenések köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. Abban sajnos már kevésbé, hogy bombaüzletet csinált volna a magyar állam, elég visszaemlékezni arra az ígéretre, hogy a Vodafone nyeresége biztosítja majd a pedagógusok béremelését.

A tanárok nagy szerencséje, hogy a sokszor elátkozott Brüsszel állta a számlát, nagy kérdés, hogy a repülőteret üzemeltető cég megvételének költsége a mostani sok sebből vérző költségvetés mellett milyen terheket ró majd az adófizetőkre?