Viszlát kandeláber, szervusz digipanel! – karakterváltás a legismertebb hazai Mekinél

Bident lecserélték, de még így is gyengébb az amerikai felhozatal, mint a magyar? Bele kéne húznia Magyar Péternek a pártépítésbe, de vajon kik fognak beállni mögé és mellé? Meg fogunk lepődni, kik tartanak két vasat is a tűzben. Mi lesz Budapesten és hány aranyat hoznak haza Párizsból a magyarok? E témák is előkerültek az Ez Viszont Privát legújabb adásában, amelyben Csabai Károly, Litván Dániel és Vég Márton beszélgettek kötetlenül.