A Covid kivégezte az egyéjszakás kalandokat

Sokan imádták az egyéjszakás kalandokat a járvány előtti időszakban, repkedtek a rövid Tinder-randik, és a résztvevők jó része még szerette is a teljes elkötelezettség nélküli alkalmi szexet. Úgy tűnik, ez a korszak véget ért, tudósított a The Guardian. Nem világos persze, hogy hosszú távú hatása ez a járványnak, vagy csak gyors reakció a félelemre és az elszigeteltségre, de kutatások szerint az egyéjszakás kalandokat felváltotta a „barátság extrákkal” nevű kapcsolati képződmény, amely ötvözi az alkalmi jelleget a folyamatossággal és két fél elkötelezettség nélküli, laza szexkapcsolatát fedi, bár a definíciók ebben a kapcsolati formában kicsit bizonytalanabbak.

Az intimitást erősítette a Covid? - fotó: pixabay Az intimitást erősítette a Covid? - fotó: pixabay

A tíz évente elkészülő NATSAL (National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles – Szexuális attitűdök és életmód felmérés) 2020-ban is megjelent, ez persze a karantén idejére esett, így nem feltétlenül jelent sokat, hogy a korábbi 8 százalékról 4 százalékra esett azoknak a válaszadóknak az aránya, akik a válaszadást megelőző négy hétben új szexpartnert találtak. Tény, hogy ez a karantén eleje volt, tehát nem meglepő, ha a szexuális életben jelentős visszaesés volt tapasztalható, főként az új partnerek számát illetően.

Egyébként is, ha manapság valaki egyéjszakás kalandot akar, hol kezd hozzá?

A 27 éves Jess szerint semmiképpen sem egy bárban vagy szórakozóhelyen. „Nem emlékszem, hogy valaha is lefeküdtem volna olyannal, akivel elmentem szórakozni. Általában a barátaim révén találkoztam más barátokkal, és ott valakivel el lehetett menni, akivel éppen összefutottam, tudván, hogy ez nem lesz hosszú életű.”

Általános a vélemény, amely szerint ritka, hogy „offline” lehessen összefutni egy másik emberrel, amiből egy jó éjszaka kerekedhetne. Hozzátehetjük persze, hogy nehezítő tényezőt képez az is, ha nincs mindenkinek védettségi kártyája az adott bárhoz, vagy szórakozóhelyhez.

A szexkütyük magukért beszélnek

Tavaly nyáron a random szex és promiszkuitás magas iskoláját várták sokan a két hullám közötti elvileg felszabadult szünetben, de a szexjáték iparban egyáltalán nem erre számítottak. Julia Margo, a Hot Octopuss alapítója a The Guardiannek elmondta, hogy az első karantén idején az Egyesült Államokban irtózatos mennyiségű maszturbációra szolgáló eszközt adtak el. 2021-ben viszont olyanokat kezdtek vásárolni, amelyek pároknak alkalmasak. Rengeteg olyan kütyüt rendeltek például, amelyet egy appról lehet irányítani, így alkalmasak hosszú távú kapcsolatokban is az intimitás és az izgalom megőrzésére.

A karanténidőszak egyébként is az érzelmi kiszolgáltatottságot hozta elő az emberekből, és ezzel az ágyban is kezdeni kellett valamit,

illetve gyakran állított túlságosan is kemény választás elé párokat: „vagy soha nem látjuk egymást, vagy összeköltözünk”. „Az emberek kísérletezőbbek lettek az elkötelezett viszonyaikban”, mondja Margo, végtére is ebben a helyzetben megbízhattak a partnerükben, és nem egy idegennel kellett próbálkozni. Persze feltéve, hogy még mindig kívánták elkötelezett partnerüket, amelyik sok esetben akár kihívás is lehetett, de mindenesetre úgy tűnik, vásárlói szinten tettek lépéseket. Vannak olyan feltételezések, amelyek szerint az egyéjszakás kalandok alkonya a mélyebb kapcsolatok hajnalát is jelentheti, bár sokan idealistának tartják az elképzelést.

Az intimitás mindenesetre segíti a szexuális kísérletezést, főként amennyiben kedvünk van egész nap pizsamában látott partnerünkön egy új appot kipróbálni a bundás kenyér után a netflix sorozat helyett.

Margo azt is hozzáteszi, hogy míg korábban egy kisebbség vásárolt például BDSM-termékeket, és a boltba belépéskor pontosan meg lehetett mondani, ki lesz az ilyen vevő, mostanra a legátlagosabb bolti látogató is korábban niche-nek minősített termékekkel távozhat, akár 55 éves kor fölött is. Vagyis, a bilincs, az ostor és társai közkincsnek minősülnek, amit akár úgy is értékelhetünk, mint a szexuális felszabadulás jele, ráadásul ki mondta, hogy a kísérletezés a fiatalok kiváltsága?

Kísérletezőbbek lettek, akik együtt maradtak - fotó: pixabay Kísérletezőbbek lettek, akik együtt maradtak - fotó: pixabay

Aki egyáltalán nem szexelt a Covid alatt

A Natsal-felmérés viszont azt is kimutatta, hogy az emberek negyedének egyáltalán nem volt szexuális élete az utóbbi két évben. A Relate/eHarmony kutatása pedig arra jutott, hogy a pandémia lazulásánál a válaszadók 25 százaléka úgy érezte, már nincs gyakorlata az ismerkedésben és nem áll készen egy intim viszonyra.

Will Nutland, a London School of Hygiene and Tropical Health kutatója a rendelkezésére álló adatok alapján így fogalmazott:

„Az, amit hittünk, a hangulat, hogy akkor ’dobjuk le a bugyit és az alsót, fel, egyenesen a levegőégbe, és dugjunk valakivel, bárkivel, akit találunk’ – ez nincs, nem történik, és talán nem is fog megtörténni.” Egyrészt nem voltak nagy fesztiválok, másrészt valami fontos történt: elkezdtünk félni mások fizikai közelségétől.

Hogy a szexuálisan inaktívak egész pontosan miért maradtak inaktívak, még megfejtésre vár, ahogy az is, hogyan hatott ez rájuk. Ami látszik, hogy az aktívak elmélyültek a kapcsolataikban – amennyiben nem váltak el. A szexkütyüket elsősorban negyven felettiek és 30 alattiak vásárolták, ami nem meglepő: