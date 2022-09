Aki lehozza nékünk a csillagokat is az égről – Két éven belül nő is utazik a Holdra

Az első alkalommal 2019-ben bejelentett Artemis program hivatalos ütemtervét a NASA most tette közzé. A program első fázisának célja, hogy eljuttassa a Holdra az első nőt, illetve a következő – színes bőrűként szintén első - férfit - 2024-ben. 52 évvel az követően, hogy ember utoljára járt ott. (Ő Eugene Cernan volt, és az Apollo 17 útja során tette meg első lépéseit a bolygón.)

Ahol ember még nem járt

Az Artemist illetően a NASA ismertette terveit, valamint részletezte 28 milliárd dolláros költségvetését.

„A program keretében az emberiség a Holdnak még soha nem látogatott régióit fogja felfedezni, a majdan ott landoló emberek egy mindeddig lehetetlennek tartott feladatot fognak végrehajtani, olyan területen, amelyet senki még soha nem látott – írta Jim Bridenstine, a NASA tudósa a jelentés bevezetőjében. - Először robotokat küldünk a Holdra, két éven belül űrhajósokat, az évtized végére pedig hosszú távú jelenlétet építünk ott ki.”

Az első küldetés, az Artemis I legénység nélküli küldetés volt. Az ehhez és a jövőbeli űrkutatási programokhoz kifejlesztett Orion kapszula néhány hétig űrhajósok nélkül keringett a Hold körül, hogy tesztelje technológiai rendszereit.

Az Artemis II, ha minden jól megy, 2023-ban következik: űrhajósok repülnek majd a Hold körül az Orion űrszondával, de nem szállnak le a felszínére, utánozva az Apollo 8-at.

Irány a Mars!

A 2024-re tervezett Artemis III lesz az igazi nagy show. Az amerikai asztronauták a Hold déli pólusát érintik, egy olyan régiót, amelyet még nem látott senki. Köztük lesz az első nő, aki leszáll egy másik bolygóra, bár még nem választották ki azt, aki ebben a különleges küldetésben részt vehet.

A stábokat jellemzően két évvel az indulás előtt állítják össze, bár Bridenstine egy riporterrel folytatott beszélgetés során azt mondta, hogy az Artemis III-as csapat kiválasztására korábban is sor kerülhet.

A nagyszabású landolás után az Artemis tovább működik majd.

" Azért megyünk vissza a Holdra, hogy tudományos felfedezéseket tegyünk, felismerjük az új gazdasági előnyöket, és inspirációt kapjunk a felfedezők követkető generációja számára" - nyilatkozta Bridenstine egy másik közleményben „Fenntartható jelenlét kialakítására törekszünk, amellyel lendületet adunk az első emberi lépések megtétele felé a Vörös Bolygón is.”

Egy Hold körüli űrállomás, a Gateway megépítését is tervbe vették, hogy segítse a jövőbeli űrhajókat egészen a Marsig eljuttatni, vagy a távoli jövőben azon túl is.

Bár a jelenlegi nemzetközi helyzetben Amerika egyéb teendőkkel van elfoglalva, Bridenstine hozzátette, „a kongresszus kétpárti támogatásával a 21. századi Holdra jutásunk megvalósíthatónak látszik.”

Bárki becsekkolhat

Hogyan követhetjük majd nyomon a Földről ezt a fantasztikus utazást? Nos, másképp, mint évtizedekkel ezelőtt. Ahogy a NASA, kicsit szenzációhajhász módon, fogalmaz, az űrügynökség mindenkit meghív erre az útra.

A közösségi média, és a digitalizáció óriási fejlődése lehetővé teszi, hogy, bár szó szerint nem tudunk személyesen csatlakozni az űrutazáshoz, otthonról is részt vehetünk az új holdprogramban. Ezáltal még inkább felkelti a NASA az érdeklődést a projekt nyomon követésére, az adások megtekintésére.

Az "utazás" megkezdéséhez szerezze be a beszállókártyát – egyszerűen regisztráljon itt, hogy a neve hozzáadódjon egy pendrive-hoz, amelyet a Holdra küldenek a program első küldetése, az Artemis I fedélzetén, és kiállítanak egy ilyen kártyát – javasolta az olvasóknak az űrügynökség. Az információ közzététele után percek alatt több mint 2 millióan tetették fel a nevüket a listára.

Mogyoróvajat és macit

Miután megkapta a beszállókártyáját, felkérik Önt, hogy a #NASAMoonKit hashtaggel ossza meg, mit akar becsomagolni egy holdutazásra. De még az is lehet, hogy szerepelni fog a NASA közösségi média csatornáin, vagy az Artemis élő adásában.

Most már indulhat is a képzeletbeli csomagolás: egy milliméterre meghatározott zacskó áll a becsekkolás előtt rendelkezésünkre, és innentől már csak fantázia kérdése, mit tartanánk igazán fontosnak, hogy még az űrben is velünk legyen. Nemcsak a légitársaságok szigorúak tehát a kézipoggyász tekintetében – teszi hozzá ironikusan a Travel and Leisure cikkírója.

Példákat is hoznak az ötleteléshez: megkérdezték az űrhajósokat, mit is vinnének magukkal az űrbe. Volt, aki egy üveg mogyoróvajra szavazott, más apró személyes emlékekre, egy kis macira, és persze fényképekre.