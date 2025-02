Egy magyar cég tényleg az űrt célozta meg, itt a következő lépcsőfok

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG S&D) nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá a houstoni székhelyű Axiom Space, Inc. vállalattal, amelynek célja a közös űripari együttműködési lehetőségek feltárása és fejlesztése, amely kiterjed a föld körüli adatközpont-szolgáltatásokat (ODC) területére – írtuk meg hétfőn. Most új részletek derültek ki, Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke a LinkedInen számolt be a megbeszélésről:

A találkozón egyebek mellett arról is tárgyaltak, hogy közös munkacsoport segítheti elő a magyar űrprogram következő fokozatba lépését.

„Nagy öröm volt találkozni Kam Ghaffariannal, az Axiom Space, X-energy, Intuitive Machines és az IBX alapítójával, elnökével Washingtonban. Eredményes eszmecserét folytattunk a vállalataink közötti együttműködés elmélyítéséről, kiemelt figyelmet fordítva az amerikai és a magyar szakértelmet és együttműködést kihasználó jövőbeli csúcstechnológiákra”

– fogalmazott Jászai Gellért.

Kam Ghaffarian, Axiom Space, Inc. alapítója és Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke Washingtonban

Az Axiom Space a kereskedelmi űrrepülés és űrinfrastruktúra egyik vezető szereplője, amely a világ első kereskedelmi űrállomását építi, és mikrogravitációs kutatásokhoz nyújt megoldásokat. Nem ez az első eset azonban, amikor a houstoni űrvállalat a magyar űrprogram számára meghatározó jelentőségű együttműködésről dönt: cég a HUNOR (Hungarian to Orbit) program partnereként támogatja a magyar űrhajós, Kapu Tibor 2025-ös ISS-misszióját. Kapu Tibor legkorábban 2025 tavaszán indulhat a Kennedy Űrközpontból a Nemzetközi Űrállomásra az Axiom Space következő, negyedik küldetésének (az Ax-4) csapatában.

Kikkel tart az űrbe Kapu Tibor? A négyfős küldetés parancsnoka a korábban a NASA-nál dolgozó, számos rekordot elérő Peggy Whitson, aki korábbi 5 küldetésében összesen 670 napot töltött az űrben: amerikai űrkomppal, orosz űrhajóval és a SpaceX Dragon űrhajójával egyaránt repült már. Több alkalommal is hosszú időt töltött el a Nemzetközi Űrállomáson (International Space Station ISS). Peggy Whitson az első nő, aki kétszer is vezette a Nemzetközi Űrállomást,

a NASA űrhajós irodájának élén állt – egyben az első civil vezetőként,

irányít egy privát űrmissziót. Az Axiom Space csapatában Peggy Whitson mellett három újonc kozmonauta vesz részt. A 14 naposra tervezett küldetés pilótája az indiai Shubhanshu Shukla, a két kutató űrhajós pedig a Svájcban élő lengyel mérnök, Sławosz Uznański-Wiśniewski és a magyar gépészmérnök, Kapu Tibor. Mindhárman nemzetük második olyan űrhajósai, akik állami vagy közösségi finanszírozásban juthatnak az űrbe, elődeik pedig még az 1980-as években jártak a világűrben. A küldetés tartalék személyzetében helyet kapott Cserényi Gyula, a HUNOR program houstoni kiképzésben is részt vevő pótembere. A második magyar űrprogramra összesen 240-en jelentkeztek, közülük a szakértők négy jelöltet választottak ki. Schlégl Ádám és Szakály András bekerült a legjobb négy közé, és a földi támogató egység tagjaiként segítik majd a misszió munkáját.

A 4iG Csoport és az Axiom Space együttműködése egy Jászai Gellért és Dr. Sárhegyi István által aláírt szándéknyilatkozatra épül, amely a föld körüli adatközpont-szolgáltatások (ODC) fejlesztését célozza. A 4iG S&D a csoport űripari és védelmi tevékenységeit irányítja, és a HUSAT Program keretében 2032-ig egy földmegfigyelő műholdkonstellációt tervez pályára állítani.

De kivel is írt alá szerződést Jászai Gellért?

Kamal „Kam” Ghaffarian mérnök, vállalkozó, többek között nukleáris energiával, Holdra szálló egységekkel, valamint űrállomásokkal foglalkozó cégeket alapított. Mérnökként – többek között – a Lockheed Martin, a Ford Aerospace és a Loral kötelékében is dolgozott. Jelenleg a világ 1501. leggazdagabb embere a Forbes becslése szerint vagyona 2,3 milliárd dollár. Aktív filantróp: 2019-ben alapította a Limitless Space Institute nevű nonprofit szervezetet, amely a következő generációk technológiai (STEM) képzését támogatja, hogy elősegítse a csillagközi utazás lehetővé tételét.

