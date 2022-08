Életveszélyes lehet az aszály utáni eső - videóval mutatjuk be, miért

Villámárvizek akkor alakulnak ki, ha egy kisebb területen hirtelen nagy mennyiségű csapadék esik le, melynek következtében egy-egy kisebb vízfolyás szinte percek alatt kilép a medréből. Ez a csapadék mennyiségétől függően szinte bárhol bekövetkezhet, ám a csapadék mennyisége mellett nagyon fontos tényezője a folyamatban, hogy mennyi vizet képes felszívni vagy megtartani a talaj. Azt gondolhatnánk, hogy a kiszáradt talaj ilyen szempontból jobban működik, hiszen „szomjasan” issza magába a vizet, ám ez nem így van.

Az alábbi videón látható, hogy egy pohárnyi vizet milyen gyorsan tud elnyelni a föld – a bal oldalon nedves fűre, középen „normál nyári” állapotú, kicsit kiszáradt fűre, a jobb oldalon egy hőhullám utáni, teljesen kiszáradt fűre borítanak rá ugyanannyi vizet. A különbség megdöbbentő.

In this experiment Dr Rob Thompson of @UniRdg_Met shows just how long it takes water to soak into parched ground, illustrating why heavy rainfall after a #drought can be dangerous and might lead to flashfloods. @R0b1et @UniRdg_water pic.twitter.com/zbb3xLTXdK