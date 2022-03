Fontos, de nem elégséges lépések történtek a rák elleni küzdelemben

Az ártalomcsökkentés elvének elfogadása az Európai Parlament (EP) által fontos előrelépés lehet a dohányzás elleni küzdelemben, erről az uniós szervezet februárban döntött. Abból a szempontból mindenképpen áttörésről lehet beszélni, hogy először ismerte el egy uniós intézmény egy stratégiailag fontos politikai dokumentumban az ártalomcsökkentés elvének fontosságát a közegészségügyi politikákban. Az ártalomcsökkentés kapcsán azt is érdemes kiemelni, hogy az EP a füstmentes dohányzási alternatívák egészségügyi kockázatainak további tudományos áttekintését szeretné elérni, amely tartalmazza a relatív kockázatelemzést a dohányzással összehasonlítva.

Egyes szakértők szerint ez azért is fontos lépés lenne, mert az új típusú füstmentes dohánytermékek működésükben és hatásukban is különbözőek, amit az elmúlt években rengeteg tudományos kutatás és nemzetközi egészségügyi állásfoglalás is elismert. Azzal pedig, hogy tudományos megközelítés alapján történne ezen termékek szabályozása, lehetőséget biztosítana azon dohányzók ártalomcsökkentésére is, akik valamilyen okból nem szoknak le a dohányzásról, de lenne lehetőségük áttérni egy kevésbé ártalmas alternatívára.

Az EP nem tett lépéseket a differenciált adóztatás ügyében, feltételezhetően azért, mert a politikusok nincsenek meggyőződve annak hatékonyságáról. A megosztó téma kapcsán vannak olyan vélemények, amelyek szerint az új típusú dohánytermékek kedvezőbb adózása újabb függőket eredményezne. Ezzel szemben sokan képviselik azt az álláspontot, amely szerint a statisztikák azt mutatják, hogy az elmúlt években alkalmazott tiltó és korlátozó intézkedések, továbbá a dohánytermékek esetében alkalmazott adópolitika nem volt kellően hatékony. Ezt bizonyítja, hogy világszerte jelenleg is mintegy 1,2 milliárd, Magyarországon pedig több mint 2 millió ember dohányzik. Ez a káros szenvedély pedig évente körülbelül 6 millió halálesetért felelős világszerte. Éppen ezért Európa szinten is lehetőséget kell teremteni az ártalomcsökkentésre, hogy a dohányzáshoz köthető betegségek, mint a rák, visszaszorítható lehessen.