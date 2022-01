Újabb díjat söpört be Karikó Katalin

Tényleg lezuhanhatnak a repülők az 5G miatt - pánikra azért nincs ok

Káosz alakult ki az amerikai légiközlekedésben, miután számos légitársaság járatokat törölt az 5G-mobilhálózat üzembe helyezése jelentette veszélyre hivatkozva. Fő a biztonság, mondhatnánk, csakhogy világszerte számos országban, például Magyarországon is működik már 5G-s hálózat, és a repülőgépek is vidáman szálldosnak. Akkor hogy is van ez?