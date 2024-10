Van egy nem fogadott hívásom - kivédhetetlen csalás terjed Magyarországon is

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Ha pedig tőlünk teljesen független a visszaélés, vagyis a mi számunkat használják mások megtévesztésére, akkor sajnos csak abban bízhatunk, hogy mások is kellően tudatosak ebben a kérdésben - írja a lap.

A lap által megkérdezett IT-biztonsági szakértő szerint nem tudunk mit tenni az ilyen csalási kísérletek ellen: hiába a mi számunkat használják fel a csalók, nincs értelme telefont vagy akár számot cserélni, ugyanis lehetetlen az ilyet kivédeni. Ma már egy egyszerű telefonos alkalmazással is használható a számklónozás. A legfontosabb, amit tehetünk, hogy megússzunk egy ilyen csalást, hogy fenntartásokkal kezeljük a számunkra ismeretlen hívásokat, még akkor is, ha nem gyanús, vagy akár megbízhatónak tűnik a telefon által kijelzett hívószám - mondta a szakértő. Ha nem vagyunk benne biztosak, hogy a szám tulajdonosa van a vonal végén, inkább hívjuk vissza.

Újfajta telekommunikációs csalás ütötte fel a fejét Magyarországon, ami ellen aligha tudunk védekezni. A számklónozással bárki telefonszámát felhasználhatják kamuhívások indítására. Ez az úgynevezett spoofing - az Index cikke ennek járt utána. A lap beszámol több esetről is, amikor noha megbízhatónak tűnő, magyar szám kereste az érintetteket, valami nem stimmelt a hívással. Ha felvették, egy ázsiai nyelven beszélő hang szólalt meg, ha pedig visszahívták, a vonal túlsó végén lévő személy azt állította, hogy nem kereste őket. Mások pedig épp ez utóbbi jelenség másik feléről számoltak be: amikor azért hívja fel valaki őket, mert nem fogadott hívásuk van tőlük - pedig egyáltalán nem hívták az illetőt, mégis az ő számuk jelent meg hívó félként.

A spoofingnak, azaz számklónozásnak nincs igazi ellenszere - legyünk óvatosak akkor is, ha megbízhatónak tűnő számról keresnek minket.

