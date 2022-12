A ProWein 2023 új fejezetet nyit a kiállítás történetében

Itt találkozik a világ borpiaca

A magyar borok kóstolójával egybekötött eseményen, amelyen a ProWein szakemberei tájékoztatták a jelen lévőket, a V4 országok borászati szakemberei, bloggerei, újságírói is részt vettek.

A jövő évi rendezvény azért is különleges, mert az elmúlt 28 év sikertörténetét követi nyomon, egyben kiemeli, hogy a düsseldorfi nagyszabású kiállítás vezető szerepet tölt be ezen a piacon: a szakemberek itt ismerkednek meg az újdonságokkal, itt követik nyomon a bor- és szeszesital piac trendjeit.

Több mint 6000 kiállítót várnak. Fotó:Depositphotos Több mint 6000 kiállítót várnak. Fotó:Depositphotos

Természetesen az itteni nemzetközi termékspektrumra nemcsak a világ borászai kíváncsiak, hanem az élelmiszer-kiskereskedelem, a turizmus és a vendéglátás képviselői is. Annyit már most lehet tudni, hogy több mint 6000 kiállító lesz jelen, több mint 60 országból, a kiállítási központ 13 termében.

Szakmai tapasztalatcsere és márkaverseny

Jövőre a 2022-es szakvásárról a világjárvány miatt kényszerűen lemaradt Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Afrika közösségi standokkal lesz jelen. Szintén a kiállítók között szerepel több tengerentúli nemzet és régió, így például Argentína, Chile, Kína, és az USA-t képviselve, Kalifornia.

Az európai bortermelő nemzetek az egyes termővidékekkel, borászatokkal vagy borászati együttműködések formájában élnek a ProWein adta lehetőséggel: Német- és Franciaország, Görög- és Olaszország, Ausztria, Portugália, Svájc, Spanyolország, Magyarország és számos kelet-európai nemzet, mint például Georgia is, csak hogy a tíz legnagyobb európai kiállító országra szorítkozzunk. A kiállítás minden évben a kereskedelmi márkák és almárkák versenye is.

Trendshow, akár műholdról is

Kiállítás a kiállításon belül: ez a trendshow és ez 2023-ban sem fog változni. A több mint 120 kiállító a kézműves szeszes italok, kézműves sörök és almaborok rendkívül aktuális és széles skáláját mutatja be.

A siker jelszava: same, but different, vagyis azonos, de mégis más. A ProWein mindig teret ad az újdonságoknak, annak idején itt mutatkoztak be először a bio és organikus borok. A legújabb technikát alkalmazzák a ProWein World műholdas eseményein, Ázsiában és Dél-Amerikában.

Ebben az évben az összesen öt vásárból négy szerepelt ily módon: Szingapúr, Sao Paolo, Mumbai és Sanghaj. Jövőre Hong-Kongban kerül sor hasonló rendezvényre. Egyébként is, Ázsia szerepe a borpiacon egyre növekszik. A naprakész kiállítói adatbázis már most online elérhető.

Borkóstoló Düsseldorfban és Budapesten

A magyar borok is rendszeresen bemutatkoznak itt, legutóbb 36 borászat állította ki 264 féle borát, amikor is a jellegzetes magyar fajtákat nemzetközi és hazai szakértők ismertették a mesterkurzusokon. Hazánk idén 17. alkalommal vett részt a kiállításon.

A ProWein először 1994-ben mutatkozott be, nyolc ország 321 kiállítójával, míg eddigi fénypontját, a 25 éves jubileumot 64 ország 6900 kiállítójával és a 143 országból érkezett 61.560 szakmai látogatóval ünnepelhette.

A szerdai tájékoztatón nagy sikere volt a magyar boroknak, Horkay András szakszerű és élvezetes, angol nyelvű kommentálásával kóstolhatták meg a jelen lévők kiemelkedő borvidékeink jeles nedűit.