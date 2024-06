Halálba szeretjük a Balatont? - Szezonnyitó körkép és gasztrokóstoló

Ahogyan Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője az egyik szakmai lapnak a közelmúltban nyilatkozott, az a fő cél, hogy négyévszakossá tegyük a tavat. Nos, ez gazdasági szempontból bizonyára üdvös lenne, de még a Földközi-tenger partja sem négyévszakos. Igaz, az utóbbi évek klímaváltozásai következtében itthon a szeptember is szinte főszezoni látogatottsággal bír, és olykor októberben is boldogan sütkérezünk a parton. Amit nem tud befolyásolni semmilyen gazdasági érdek: a tó turisztikai telítettsége ma is nagyban függ az iskolai szünetek idejétől.

A Balatont a hazai vendégeknek néha újra be kell mutatni

Jönnek a szlovákok, románok, horvátok

Idén június 21-én ér véget a tanév, attól kezdve megugrik a belföldi vendégek száma, ahogyan Rádóczy Andrea, a balatonfüredi Hotel Golden Lake Resort tulajdonos-ügyvezetője fogalmaz. – Az ünnepek hasonlóképpen csúcsidőszakok, ma már az újév köszöntése is elhúzódik, akár január első hetének végéig. Az idei év első négy hónapja 45 százalékos telítettséget mutat, a belföldi vendégek száma pedig némi visszaesést. Ilyenkor főleg konferenciák, csapatépítők résztvevői látogatnak el hozzánk. De az egyéni vendégek között is akad, aki ebben a nyugodt időszakban Füreden akar wellnessezni.

Ami a külföldi vendégkört illeti, elmozdulás észlelhető: a németek és osztrák vendégekhez képest sokkal több szlovák jön, főleg a magyar ajkú vidékekről, de a csehek, és újabban a szerbek, horvátok, szlovének is kezdik megszeretni a Balaton északi partját. Románia szintén ígéretes piacnak tűnik.

Porondra lépett az ukrán munkaerő

A pár éve teljesen felújított szálloda ultramodern designja láthatóan nagy sikert arat, ott jártamkor az egyik külföldiekből álló szakmai csoport tagjai még a poénos, legújabb trendeket követő foteleket is lefényképezték. Ma már a belsőépítészeti színvonal is fontos tényező, és akik itt laktak, azonnal felrakják a véleményeiket, fotóikat az internetre, ahogy az világszerte jellemző.

A munkaerőhelyzetről sokat mond, hogy ukrán hölgyek dolgoznak itt, szép számmal, akik a szálloda egyik traktusában laknak. Nem új jelenség ez, már tavaly is több magyarul is beszélő ukrán nemzetiségű munkaerőt alkalmaztak. Egy részük visszatért a hazájába, akik most érkeztek, azokkal eleinte kicsit nehéz a kommunikáció, de segít a Google.

Az árakat muszáj a költségekhez igazítani

A Club Tihany Resort a kötelező szálláshely minősítés keretében a napokban kapta meg a 4 csillagos minősítést. Károly Tamás igazgató újságolta ezt, érthetően nagy örömmel, ugyanis a tó partján ma már komoly a konkurencia, és ők régóta a piacon vannak.

„Idén húsvétkor nyitottunk ki, teltházunk volt. A pünkösd és a május elsejei hét szintén jól sikerült, sok lengyel megfordult nálunk. Az ünnepek közötti időszakokban az egyéni vendégekre fókuszáltunk, ami elég sikeresnek bizonyult, hétközben is elértük a fél házat. A tavaszi rendezvényidőszak a korábbi évekhez hasonlóan alakult” - mondta.

Ami az eddigi foglaltsági adatokat illeti, azok a tavalyival szinte teljesen megegyeznek. Mivel a költségek és a munkabérek is emelkedtek, természetesen az árakat is muszáj volt ehhez igazítanunk – tette hozzá az igazgató. – Mi nem panaszkodhatunk munkaerőhiányra, a szezon eleji „toborzás”, a tavalyi évhez hasonlóan, eredményesen, gördülékenyen zajlott.

A Club Tihany Resort október végéig, november elejéig tervezi az idei nyitva tartást. Ekkor több nagyobb volumenű felújításba is belekezdenek. A folyamat már tavaly elkezdődött a fürdőszobák modernizálásával, a wellness tér megújításával és kicserélték a lobby teljes bútorzatát.

Arra tehát ne számítsunk –és ez az egész tópartra jellemző, hogy alacsonyabbak lennének az árak, mint tavaly. Az inflációkövetés, főleg, ami a rezsit és a munkabéreket illeti, ma már természetes, 30 ezer alatt egy fő, egy éjszaka, svédasztalos félpanzióval szinte sehol nincs. De akkor se jövünk ki sokkal jobban, ha magánszálláson lakunk, hiszen az éttermekben négy-ötezer forint csak egy fő étel, és akkor még nem beszéltünk az egész napi strandbelépő-fagyi-lángos-kóla-sör kombóról.

Holland lánc, amerikai ételek

Balatonfüred, így, főszezon előtt, nyugodt, árnyas-parkos-virágos város képét nyújtja. Az egyik patinás utca új stílusú éttermének holland neve van: Groenk, ami zöldet jelent. Ugyanakkor, ami az ételkínálatot illeti, ne valamiféle vegán helyre gondoljunk: a kínálat erősségei a hamburgerek, a steakek és a BBQ sültek, amint azt Nyári Katalin üzletvezetőtől megtudhatjuk.

Hogy él meg egy ilyen divatos, teraszos laza hangulatú bisztró a svédasztalos szállodák szomszédságában? Nos, jól: a belföldiek és a külföldiek is kíváncsiak egy olyan helyre, amely újszerű e vidéken, és mást nyújt, mint a megszokott magyaros ételeket kínáló éttermek. A szezonális menü népszerű, a betérő vendégek a Groenk delicatesse részlegében is gyakran vásárolnak. Katalin itt is folytatja az alapanyagok beszerzésében megszokott egyedi módszerét, azaz, hogy elsősorban a helyi zöldségekből, zöldfűszerekből érdemes főzni-sütni.

A Groenk étetrem nem csak délidőben áll nyitva a vendégek előtt

Csárda, némi antik beütéssel

De a hagyományos, magyaros helyeknek is van létjogosultsága, főleg, ha tényleg négy évszakosak. A csopaki Kerekedi csárda évtizedek óta azt nyújtja, amit a neve sejtet, némi hangulati csavarral. Kellemes szolid háttérzene, drága, igényes alapanyagú bútorok, magyaros giccs helyett antik tárgyak sokasága, bájos kis szekrénykék, porcelánok özöne fogadja a betérőt. Ahogy Tóth Sándor tulajdonos megemlíti, a külföldi vendégek zöme ezekből is sokszor szeretne vásárolni. Itt az étlap az, ami egy csárdában szokásos, nem árulnak zsákbamacskát. De mivel a 71-es út mellett található a hely, valóban négyévszakos, amit a májusi hétköznapi telt parkoló is bizonyít. A Veszprémbe tartók sokszor szoktak itt ebédelni, ahogy azok a külföldiek is, akik egy autentikus magyar csárdára vágynak, és nemcsak a közeli szállodák svédasztalos kínálatára.

A Mámoros Marillennek messze földön híre ment

Ha Balaton, akkor fagylalt. Nem is akármilyen. A füredi sétányon diákcsoportok csivitelnek, a szívkórházból átlátogató hölgyek se tudnak ellenállni a fagylaltnak. Annak se, amivel Márton Sándor megnyerte az idei országos fagylaltverseny egyik díját. A Mámoros Marillen névre hallgató sárgabarackos-vaníliarudas-pálinkás kompozíció mellett még több tucatnyi különlegesség várja a vendégeket. Ahogy a cukrász fogalmaz, 600 forint alatt sehol nem lesz gombóc a Balatonnál, nála se. Merthogy szeret természetes anyagokkal dolgozni, márpedig drágultak a gyümölcsök, akárcsak a jobb minőségű olasz nyersanyagok is, nem beszélve a szállításról. A fagylalt Magyarországon többnyire szezonhoz kötött édesség, be is szokott zárni az üzlet október közepén, hogy aztán tavasszal – miután olaszországi tanulmányútjáról visszatért a tulajdonos – új receptekkel rukkoljon ki.