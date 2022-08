Turistaút Ukrajnába? Családi pihenésre is invitál az ország

Látogasd meg most Ukrajnát! – invitál a VisitUkrainetoday információs portál. Bár azt hihetnénk, hogy a háborúban a múzsák – meg a turizmus – hallgatnak, szó sincs erről. Családi kirándulásokra(!), gasztrotúrákra, történelmi és kulturális kirándulásokra, aktív, sportos programokra csábítanak, de külföldi utat is ajánlanak, például Angliába, ahol megtekinthetik honfitársaik azt az öt helyet, amely szorosan kapcsolódik az ukrán történelemhez.

Városnéző túrák a Visitukraine kínálatából - kis szerencsével frissen szétlőtt épületek előtt is lehet szelfizni. Fotó: Visitukraine Városnéző túrák a Visitukraine kínálatából - kis szerencsével frissen szétlőtt épületek előtt is lehet szelfizni. Fotó: Visitukraine

Ugyanakkor tényként szögezik le a weboldal szerkesztői, amit egyébként mindenki sejt, hogy ma más a gyönyörű városok utcáin sétálni, mint hajdanán. A programok inkább arról szólnak most, hogy megtapasztaljuk, miképpen képesek újra életre kelni a lerombolt települések, és miként lábalnak ki a borzalmakból.

Ma felfedezni Ukrajnát annyi, mint a jelen történelmének szemtanúja lenni.

Vízum, útlevél és pénz kell

Nem árt alaposan áttanulmányozni, mire is kell figyelnünk a határátlépéskor, amelyhez külföldi útlevél szükséges. A személyi igazolvány önmagában nem ad belépési jogot, kivéve Törökország és Grúzia esetében.

Ami a vízumokat illeti, indulás előtt mindenképpen érdemes tanulmányozni az ukrán külügyminisztérium honlapját, ahol ellenőrizhetjük, hogy a turista anyaországa és a szóban forgó desztináció között érvényes-e a vízummentesség. A határátlépéshez megfelelő pénzügyi biztosítékkal és látogatása céljának megerősítésével (szállodafoglalás, munkameghívás) is rendelkeznie kell, ez régi szokás errefelé, hasonlóan Oroszországhoz.

A határátlépés előtt érdemes tájékozódni az ellenőrző pontoknál tapasztalható dugókról, illetve használhatjuk az Állami Határőrség online kameráinak felvételeit is. Azt is tanácsolják, hogy az utazás során mindenki gondoskodjon az egészségbiztosításról. A Visit Ukraine weboldalán egyetlen kattintással lehet vásárolni biztosítást .

Ukrajnában hadiállapot van érvényben, a légi közlekedést felfüggesztették, ezért a külföldi állampolgároknak csak a szárazföldi be- és kiutazása engedélyezett. A lengyel, szlovák, magyar, román és moldovai határon lévő ellenőrző pontok nyitottak és biztonságosak. Az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Dnyeszteren túli ellenőrzőpontok zárva vannak. Az ukrán külügyminisztérium nyomatékosan javasolja, hogy állampolgáraik tartózkodjanak Szerbia déli régióinak látogatásától és kerüljék a tömeges gyülekezési helyeket.

A légiriadót appon meg a Google-on figyeljék

Ne feledje, hogy az ország egyes részein harcok dúlnak, - figyelmeztetnek a honlap szerkesztői, némiképp fölöslegesen – „szinte egész Ukrajna rakétatűz alatt áll”. Ne hagyjuk tehát figyelmen kívül a biztonsági szabályokat. Menjünk az ország viszonylag biztonságos városaiba, mint Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivszk, Ungvár, Csernyivci – ajánlják. Kijevbe lassan visszatér a normális élet, de időnként rakétatámadások előfordulhatnak.

Ezek legtöbbjét a légvédelem lövi ki, de légiriadó esetén erősen ajánlott a magatartási szabályok betartása.

A nyomonkövetéshez javasolják az Air Alert App vagy az online térképek használatát, az ország egész területén. Fontos figyelni a Google aktuális értesítéseire is – a szolgáltatás automatikusan riasztásokat küld, ha veszély fenyegeti azt a területet, ahol éppen a turista tartózkodik. A légi riadó kezdetekor meg kell keresni a közeli óvóhelyet.

Ne veszélyeztesse magát senki szánt szándékkal: ne menjen ki a szabadba kijárási tilalom vagy riadó idején. Az egyes régiókban a kijárási tilalom ütemezése megtekinthető a weboldal erről szóló rovatában.

Működik az Uber, az Airbnb meg a Booking.com

Nem szabad felvenni a földről gyanús tárgyakat. Ha az utcán játékokat, mobiltelefonokat és egyéb tárgyakat talál valaki, azokhoz hozzáérni szigorúan tilos. Ezek ugyanis álcázott robbanószerkezetek lehetnek. Ilyenkor fel kell hívni a 101-et, vagy jelenteni a STOP Russian War chatbotnak .

Nem szabad fényképezni vagy videózni az ellenőrző pontokat, az ukrán fegyveres erők katonai egységeit, valamint a katonai felszerelések mozgását. Ezzel a viselkedéssel gyanúsnak tűnhetünk. Az ellenőrző pontoknál mindig legyenek kéznél a dokumentumok, kapcsoljuk le a fényszórókat. A kocsiból a katonaság engedélye nélkül kiszállni tilos.

Jelenleg Ukrajnában a legbiztonságosabb közlekedés a vasút. A jegyek megvásárolhatók az Ukrzaliznicja honlapján. Újra indították a buszközlekedést is. Ha autóval érkezik valaki, a biztosítás mellett legyen zöldkártyája is.

Hátizsákos turistáknak mondjuk kevésbé ideális a terep - ukrán katona a regionális katonai igazgatóság orosz támadásban megsemmisült épületének romjai között a dél-ukrajnai Mikolajivban 2022. augusztus 5-én. Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka Hátizsákos turistáknak mondjuk kevésbé ideális a terep - ukrán katona a regionális katonai igazgatóság orosz támadásban megsemmisült épületének romjai között a dél-ukrajnai Mikolajivban 2022. augusztus 5-én. Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka

Ukrajnában üzemanyaghiány van, ezért jobb, ha az országba való belépés előtt teljesen feltankolunk. Az üzemanyag elérhetősége egy speciális szolgáltatáson követhető nyomon. Ami a taxikat illeti, az Uber és az Uklon a legtöbb városban működik.

A szállodák és a legnépszerűbb szállásfoglalási oldalak, mint a Booking.com vagy az Airbnb továbbra is működnek Ukrajnában. Ami a biztonságot illeti, a helyi szakemberek arra figyelmeztetnek, mindig tartsa magánál mindenki a dokumentumait, és semmilyen körülmények között azokat ne adja oda másoknak. Szükség esetén az iratokat a rendfenntartók ellenőrizhetik. Senki ne beszélgessen gyanús személyekkel, és ne fogadja el ajánlataikat.

Mindig legyen feltöltve a mobil!

Folyamatosan figyelje mindenki a mobiltelefonja és egyéb elektromos kütyüi töltöttségi szintjét. A telefont, tabletet, laptopot, power bank-et, zseblámpát mindig fel kell tölteni.

A honlap az ukrán állampolgárok határátlépési ügyeivel is foglalkozik, érthető módon, hiszen ez a kiutazást nehezítheti. A külföldre menekültek ügyes-bajos dolgai mellett olyan téma is felvetődik, miszerint van-e határ átlépési joga annak a férfinak, akinek a felesége aktív katonai szolgálatot teljesít, és 18 év alatti gyermeke van. Ilyenkor a szokásos dokumentumok mellett szükség lehet a feleség katonai szolgálatát igazoló okiratokra is.

Végül nézzük meg, milyen programokat javasolnak a turistáknak. Elsősorban történelmi és kulturális témájúakat, városlátogatásokat, de nagyon népszerűek a sportutak is. A gasztronómia pedig mindent visz: Lvivben például népszerűek a sör és kávé workshopok, Ogyesszában egyéni ínyencprogramokra invitálnak, Kyivben city break túrákra.

A shovdar, a langosh, a slyvovitsa, a palachinta, meg a chiga

Tekintsünk bele a minket különösen érdeklő kárpátaljai túra részleteibe. Sokat mond, hogyan mutatja be az ukrán információs weboldal az itteni konyhát.

„az ételek nagyon kiadósak, az adagok pedig mindig nagyok! Ugyanakkor sok fűszert használnak, és maga a tálalás is nagyon színes… Érdemes tehát elmenni velünk a Kárpátaljai élvezetek kóstoló- és termáltúrára, és mindezt a saját szemével látni!”

Itt következnek a túra indulásának időpontjai, és a program: a Kárpátok panorámái, étel-, bor- és sajtkóstolók, termálfürdők, szórakozás egy különleges faluban, múzeumok megtekintése. Ezután olvashatunk a belépőjegyek, valamint a bor- és sajtkóstolók tarifáiról, és külön a gyerekek, diákok és a nyugdíjasok kedvezményeiről,

Mi lesz a menü? „Shovdar (füstölt sertéscsont)? – amit mi inkább sódarként ismerünk - poprigashka (háromféle disznózsír), kerezet (krémsajt),piknik (házi kolbász), ecetes zöldségek (paradicsom, uborka, gomba, káposzta). Fűszerezett bab (tejfölös bableves), banosh, gombás galuska (burgonyagombóc mártással), tűzön sült burgonya (sült burgonya), pörkölt bab (sült bab), házi friss hús, gurka (kolbász töltelékkel), palachinta lekvárral (lekváros palacsinta), slyvovitsa (mókás kárpátaljai víz), kenyér,”

Aztán lesz még „csirkehúsleves és chiga (csiga) meg langosh.” És így tovább részletezik mindegyik nap reggeli és ebéd menüjét, pontos, hrivnyában kiszámolt árakkal.

Hogy hányan kelnek útra és mely országokból jelenleg a háború dúlta Ukrajnába, nem tudni, de az látszik, hogy az ottani turisztikai szakemberek nem adják fel. Ha majd egyszer véget ér az öldöklés, arra biztosan számíthatnak, hogy a több millió menekült egyszer visszatér – ha nem is állandó lakosként, de rokonlátogató turistaként bizonyára.