Újra itt a libakultusz – közelít a Márton-nap

Koncertek, előadások várják az érdeklődőket a szentendrei Skanzen Szent Márton Újborfesztivál és Libator hétvégi rendezvényén. A résztvevők érdekességeket tudhatnak meg a libakultusz eredetével kapcsolatban, és vidám őszi társas munkák légkörébe pillanthatnak be . De lesz mesemondás, vetítés, történelmi-irodalmi borműhely, őszi csemegék és kézműves termékek vására is A gyerekek lámpásokat alkotnak majd a szombaton és vasárnap is fél 5-kor kezdődő Márton-napi felvonuláshoz. Az esti Szent Márton nyomába eredő túra jelszava a fenntartható gasztronómia, amely az őszi-téli ételkészítési és tartósítási eljárásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó tárgyak mellett az ősz ízeit hozza közel a látogatókhoz. A programsorozatot őszbúcsúztató koncert és táncház zárja.

De az ország más részein sem restek, ha libáról van szó. Igaz, van olyan tája Magyarországnak, ahol rendhagyó módon, mindig szeptemberben rendeznek Libafesztivált – azon egyszerű okból, hogy akkor még kellemesebb az idő. Ahogyan a város polgármestere, Csányi József egy sajtótájékoztatón kiemelte, Kiskunfélegyháza 250 éve kapott mezővárosi rangot, idén tehát a 25. alkalommal rendezték meg a libaevő ’konok kunok’ kétnapos ünnepét.