Van, ahol a turizmus a túléléshez kell

Évek óta szorgalmazott célt segít a Travel and Leisure nevű amerikai szaklap azzal, hogy a világ legjobb szállodái és légitársaságai mellett az emberek életét fenntartó turizmust hirdető desztinációkat is összegyűjti és díjazza.

Ahol a szappan is alaszkai

A Global Vision Awards 2022 kitüntetettjei ebben a kategóriában világos elképzelést mutatnak be arról, hogy az utazási és vendéglátóipar miképpen válhat fenntarthatóbbá, mondhatnánk azt is, társadalmi, humanitárius szempontból értékessé, miközben javítja az alulfoglalkoztatott közösségek helyzetét elmaradott területeken. A díjazottak kiválasztásakor a fő szempont az volt, hogy az adott projekt segítségével a helyi turizmus hosszú távú, pozitív változást eredményez-e.

A legkülönbözőbb területeken néztek szét, főleg ott, ahol a turizmus nem rombol, hanem épp ellenkezőleg, munkát ad a helyieknek és így felemelkedhetnek a marginalizált közösségek. A mozgalom résztvevői elkötelezettek abban, hogy ötleteiket megvalósítható projektekké alakítsák, miközben megőrzik a világot a következő generációk számára.

Kevés bennszülött dolgozik a turizmusban

Az Alaskan Dream Cruises, az egyetlen tengerjáró társaság, amely a bennszülött alaszkaiak tulajdonában van és ők is üzemeltetik. Jóllehet, számos utazási iroda kínál expedíciókat Alaszka fenséges tájain, az őslakos Allen család az egyetlen, amely több mint 50 éve fogadja itt a kíváncsi vándorokat.

A cég hat, kisebb-nagyobb hajóján alaszkai természettudósok dolgoznak, akik olyan személyes meglátásokat osztanak meg a vendégekkel, amelyekre csak a helyiek képesek. A hajók többnyire olyan bennszülött falvaknál kötnek ki, mint például Kasaan, ahol a turisták meglátogatják az utolsó úgynevezett hosszú házat, számos, több évszázada fennmaradt emléket.

Bennszülött alaszkaiak tulajdonában van és ők is üzemeltetik. Fotó: Depositphotos Bennszülött alaszkaiak tulajdonában van és ők is üzemeltetik. Fotó: Depositphotos

A hajó fedélzetén is arra törekednek, hogy az északi állam gazdaságát védjék: a fürdőszobai piperecikkek Alaszkában készülnek; a textileket helyi művészek tervezték; a koktélokat igazi természetes jéggel készítik. A menüben természetesen a tenger gyümölcsei kapnak kiemelt szerepet. Közben a vendégek megfigyelhetik a bálnákat, vidrákat, medvéket, oroszlánfókákat, szarvasokat és madarakat, vagy hallgathatják a víz mélyéből jövő hangokat, a fedélzeti hidrofonnak köszönhetően. A helyi iroda olyan kis településekre is elviszi az utasokat, ahol a nagyobb luxus tengerjárók nem tudnak kikötni, mint a Lituya Bay, a Dall-sziget és a Baranof Warm Springs.

Egyenlő versenyfeltételeket teremteni

A Black Cultural Heritage Tours az egyetlen fekete tulajdonú utazásszervező az Egyesült Államokban, ami 2022-ben egyenesen megdöbbentő.

Ahogy a Travel and Leisure fogalmaz, a fekete amerikaiak ma is kiszorulnak a mainstream turizmusból – kisebb-nagyobb szolgáltató cégeiket, üzleteiket az ügynökségek kihagyják az turista útvonalakból. Stephanie M. Jones, a National Blacks in Travel and Tourism Collective alapítója azonban ezen akar változtatni. Cégük 2016-ban debütált, a céljuk, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a helyi mikrovállalkozások számára az alulreprezentált városrészeken.

Az idén elindított Black Cultural Heritage Tours program célja, hogy a városnéző-sétáló vendégeket, akik vásárolnának és beülnének éttermekbe, ezekhez a kisvállalkozásokhoz irányítsa.

Ami a programok tartalmát illeti, azok az évszázadokkal ezelőtt Amerikába behurcolt százezrek mai utódainak életéről szólnak elsősorban. Szeptembertől az utazók eljuthatnak az Egyesült Államok dél-keleti részének útvonalait, amelyek tartalmazhatnak vízi túrákat, ismerkedhetnek a Polgári Jogi Mozgalommal, de templomlátogatások, kulináris kalandok és kortárs művészeti kirándulások is szerepelnek az ajánlatokban.

Mire jó a kókuszlevél-szövés?

Az indiai Kerala államba szervezett utak programjai között szerepel a kókuszlevél-szövés elsajátítása, amelyet hagyományosan a tetők fedésére használnak.

Öt évvel ezelőtt a dél-indiai Kerala állam kormánya új ügynökséget hozott létre, amelynek feladata, hogy a turizmus segítségével felszámolják a szegénységet, erősítsék a nők helyzetét és védjék a környezetet. A filozófia lényege, hogy élhetőbb helyet hoznak létre az ottani emberek számára, és izgalmas kézműves és kulturális programokat szerveznek a látogatóknak. Ma már egy új adatbázis köti össze a művészeket és előadókat a turisztikai ágazat szereplőivel.

Az indiai Kerala államban a kókuszlevél-szövést is meg lehet tanulni. Fotó: Depositphotos Az indiai Kerala államban a kókuszlevél-szövést is meg lehet tanulni. Fotó: Depositphotos

Nagy sikere van a keramikusok meglátogatásának Nellarachal falucskában, valamint fémmunkás műhelyeknek Kunhimangalamban – ez a város régóta ismert kézműves harangjairól és szobrairól. Közben fejlesztik a környezetvédelmet is, például a vízi utak megtisztításával és a hatékonyabb hulladékkezelési gyakorlattal.

Helyben pótolni a munkaerőt

Más módon kötődik az ágazathoz egy érdekes kezdeményezés, a Saira Hospitality, amely Harsha L'Acqua Saira nevéhez fűződik. Ő korábban olyan luxusszállodai márkáknál dolgozott, mint a Six Senses és a Standard, de a növekvő gazdasági nehézségek és a fluktuáció hatására 2016-ban úgy döntött, hogy elindítja a saját nonprofit szervezetét, hogy segítsen orvosolni a problémát.

Olyan testre szabott, mondhatni, pop-up vendéglátó iskolákat fejleszt, amelyekben partnerek a nagy szállodamárkák is. A cél, hogy hátrányos helyzetben élő embereket képezzenek ki erre a munkára. Ez a terv nemcsak több munkahelyet és jobb kilátásokat teremt e közösségekben a felemelkedéshez, de gazdagabb élményt is nyújthat a szállodavendégek számára, hiszen akik kiszolgálják őket, helybéliek és kiválóan ismerik az adott területet.

A Saira modellt világszerte számos országban vezették be, köztük Namíbiában (Habitas), Mexikóban (Hotel San Cristóbal Todos Santosban) és a brit Virgin-szigeteken (Rosewood, Virgin Limited Edition, Autograph Collection és Bitter End). Idén állandó telephelyet nyit Londonban, amely a járvány miatt szintén a vendéglátó személyzet hiányától szenved.