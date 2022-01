Völner Pál tavaly 10 millió forinttal lett szegényebb - papíron

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar felügyeletét is ellátó korábbi miniszteri biztos, államtitkár az ügyészség szerint havonta több millió forint kenőpénzt vehetett át, de ennek – természetesen – nincs nyoma vagyonnyilatkozataiban.

A politikus képviselőként 2011 óta ad le ilyeneket, és ezek nem túl izgalmas olvasmányok. Mindegyikben szerepel egy 160 négyzetméteres nyergesújfalui ház fele, valamint egy 1,5 millió forint értékű részvénypakk. Más nagy értékű vagyontárgyról az államtitkár nem tudott beszámolni, gazdasági érdekeltségei között pedig csak a Dr. Völner Ügyvédi Iroda szerepel, az iroda az elmúlt években semmilyen hírben nem szerepelt.

Egy árválkodó részvénypakett a sok-sok üres oldal között Völner 2021-es záró vagyonnyilatkozatából (Dokumentum: kormany.hu) Egy árválkodó részvénypakett a sok-sok üres oldal között Völner 2021-es záró vagyonnyilatkozatából (Dokumentum: kormany.hu)

Az egyetlen jelentősebb változást Völner takarékbetétben elhelyezett megtakarításai, illetve az általa birtokolt készpénz jelentik. 2016-ban még csak 3,1 milliós készpénzállományt tüntetett fel, hogy aztán 2017-re már 8 plusz 2 millió forintról tudott beszámolni (előbbi bankbetétben). 2018-ra már 14,8 milliót tartott a bankban, majd a 2019-es helyzetet tükröző 2020-as vagyonnyilatkozata szerint ehhez még egy kicsit hozzátéve már 15,2 millió pihent a számláján.

Tavaly leadott vagyonnyilatkozata alapján már csökkenni kezdett a megtakarítása, bankbetétben 8,5 milliója, készpénzben 3,5 milliója volt. Most viszont nagyon szűkös éve lehetett Völnernek, hiszen a nyilvánosságra hozott 2021-es, lemondásakor készült záró vagyonnyilatkozatában eltűnt a teljes bankbetétje, és készpénzben is csupán 2 millió forintja maradt.

Egymás mellett Völner 2021-es, illetve 2021-es záró vagyonyilatkozatának oldalai (Dokumentum: kormany.hu) Egymás mellett Völner 2021-es, illetve 2021-es záró vagyonyilatkozatának oldalai (Dokumentum: kormany.hu)

Mivel az irat szerint sem ingatlant, sem gépjárművet, sem más nagy értékű vagyontárgyat sem szerzett, csak találgatni lehet, mire mehetett el ez a 10 millió forint, miközben az év nagy részében megkapta az iratban is szereplő bruttó 1 296 300 forintos államtitkári fizetését. Emellett mivel képviselőként is helye van a parlamentben, ezzel összefüggésben is havi bruttó 1 210 800 forintos fizetést kap.

A dokumentumokban ugyan szerepel, hogy ezekhez csatolta felesége, Dr. Völnerné dr. Károly Mónika nyilatkozatát, de ezek nem nyilvánosak, pedig a hírek szerint az ő, illetve közös fiúk nevén van az a 2015-ben alapított Tagba Kft., amelynek eszközállománya az elmúlt években közel egymilliárdosra hízott, és ebből csak a pénzeszközök 552 millió forintot tettek ki.

Vagyonosabb a helyére érkező államtitkár

A Völnert váltó Répássy Róbert vagyonnyilatkozatát is megnéztük, csak a miheztartás végett.

Az ő tulajdonában jelenleg két miskolci ingatlan, egy 108 négyzetméteres, és egy 51 négyzetméteres lakás fele van, valamint egy 2020-ban vett Opel Insignia E2 típusú gépkocsi van. Bankbetétben 1,1 millió forintot tart. Hitelintézeti számlakövetelése is fennáll 11,7 millió értékben, valamint van 3,6 millió egyéb pénzkövetelése is, de vagy egy 6 milliós hiteltartozása a mérleg másik serpenyőjében. Völnerhez hasonlóan saját nevén van egy ügyvédi irodája.

2021. december 15-én kapott hivatali telefont, táblagépet, számítógépet és autót, idén január 1-től pedig hivatali lakást is.

Répássynak azért legalább egy kicsit jobban ment, amióta nem képviselő, új munkaköréhez pedig megkapott mindent, ami a hatékony munkavégzéshez kellhet (Dokumentum: kormany.hu) Répássynak azért legalább egy kicsit jobban ment, amióta nem képviselő, új munkaköréhez pedig megkapott mindent, ami a hatékony munkavégzéshez kellhet (Dokumentum: kormany.hu)

Utolsó, 2018-ban benyújtott (záró) képviselői vagyonnyilatkozatával összehasonlítva megállapítható, hogy azóta eggyel nagyobb autót tudott magának venni (hiszen akkor Insignia helyett még csak egy Opel Astra volt a nevén), és akkor még sem bankbetétje, sem bejelentésre érdemes mennyiségű készpénze nem volt, ahogy követelései sem álltak még fent, hiteltartozása viszont akkor még 7 milliót tett ki.