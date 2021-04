6 trend, amely meghatározza a logisztika jövőjét

Digitalizáció

A Covid világjárvány az üzleti és a magánélet szinte minden területén felgyorsította a digitalizációt. Távmunka, online oktatás, online megbeszélések, elektronikus adminisztráció, csak, hogy egy pár példát ragadjunk ki járvány sújtotta hétköznapjainkból. A logisztika digitalizációja azonban ennél összetettebb folyamat. A szállítmányozási adminisztrációt kezelő digitális platformok, a csomagkövető rendszerek és a telematikai megoldások mind fontos szerepet játszanak a fuvarozási szolgáltatások átalakításában. A keresleti oldalon a szárnyaló e-kereskedelem gyorsabb és költséghatékonyabb szállítást követel.

MI

A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás merőben új távlatokat nyitnak a fuvarozásban. Az MI-re alapozott előrejelzési szolgáltatások segíthetnek az ellátási lánc tervezésében és a költséghatékonyabb működési módok bevezetésében. Az önvezető járműveket vezérlő MI és az okos úttechnológiák már a logisztikai iparág fejlődésének következő szintjét képviselik. Ráadásul számos adminisztratív funkció is automatizálhatóvá vált.

Önvezető járművek

Manapság mindenki az önvezető autókról beszél. A hírekbe bekerülő szerencsétlen balesetektől eltekintve, nagyon ígéretes eredmények is születtek ezen az igen fontos területen. Az önvezető járművek növelik a járműbiztonságot, és az emberi járművezetés hibalehetőségeit kiiktatva juttatják célba a szállítmányokat. Ezek a járművek képesek megállás nélkül üzemelni, így növelik az első és utolsó kilométeres szállítás hatékonyságát is. A konvojos platooning módszerrel pedig a nemzetközi fuvarozásban az MI-t alkalmazó technológiák segítségével hatékonyabbá lehet tenni az üzemanyag-fogyasztást, csökkenteni lehet a dugókat és optimalizálni lehet az útvonalakat. Biztosak lehetünk benne, hogy az elkövetkező években egyre több önvezető járművel fogunk találkozni az európai utakon.

IoT

Az Internet of Things (IoT) olyan fizikai eszközök között teremt kapcsolatot, amelyek emberi beavatkozás nélkül, az interneten keresztül felügyelnek és továbbítanak adatokat. A logisztikában az IoT az ellátási lánc minden pontján növeli a rálátást és hatékonyabbá teszi a készletgazdálkodást. A logisztikában és az ellátási lánchoz kapcsolódó szektorokban az IoT technológiák növelik a hatékonyságot és az átláthatóságot, illetve lehetővé teszik az áruk valós idejű nyomon követését, az állapotfelügyeletet és a flottakezelést. Az Eurowag teljes mértékben támogatja ezt a trendet. A vállalat EV mode terméke a globális navigációs alkalmazás, a Sygic GPS része. A navigációs alkalmazás Európa-szerte mintegy 300 000 elektromos töltőállomásnál teszi lehetővé a töltés kifizetését. Az alkalmazás tájékoztat az aktuális tarifáról és a szabad töltőhelyekről is.

Adatelemzés

Az adat a 21. század aranya. Minél több adatot birtokol és elemez egy vállalat, annál sikeresebb lesz. Az Eurowag 100 ezer személy- és tehergépjárműbe beszerelt telematikai egységből származó, óriási adatmennyiséget dolgoz fel. A vállalat új szolgáltatása, hogy elektromos autókhoz is kínál két alapvető adatgyűjtést. Az elektromos autók telematikájából származó egyik előny a töltési ciklusok felügyelete és számlázása a nyilvános, a vállalati telephelyeken és az otthonokban elhelyezett töltőállomásoknál. A telematika segítségével például az akkumulátortöltöttség adott pontban mért értéke alapján okos töltőállomás vagy drága villamos fogyasztásmérő nélkül is meghatározható az energiafogyasztás.

Tiszta mobilitás

A közúti járművekből származik az uniós szén-dioxid-kibocsátás 12 százaléka. Az üvegházhatást okozó gázok nettó kibocsátásának csökkentését célzó európai zöld „New Deal” bevezetésével a tiszta mobilitás még fontosabbá vált. Az Eurowag stratégiája minden eddiginél határozottabban a tiszta mobilitás irányába tart. Az Eurowag 2019-ben alapított egy e-mobilitással és alternatív üzemanyagokkal foglalkozó üzleti egységet. A tiszta mobilitás folyamata megállíthatatlan: egyre több járműgyártó és szolgáltató csatlakozik ehhez az irányhoz. Az Eurowag bővítette a több mint 15 000 üzemanyag-töltőállomásból álló hálózatát, és most már olyan alternatív üzemanyagok is elérhetők, mint a földgáz, az LNG és a CNG. A vállalat nemrég jelentette be, hogy partneri szerződést kötött a Pitpointtal, amely egy holland székhelyű, tiszta üzemanyagokat forgalmazó vállalat, és így három új LNG töltőállomással bővítette a hálózatát Belgiumban és Hollandiában.

Az Eurowag vezetősége felmérte az új igényeket és azt, hogy új szemléletre van szükség a logisztika minden területén az üzemanyagoktól kezdve az adminisztratív megoldásokig, valamint a digitalizációs folyamatoktól a tiszta mobilitási követelményekig. „Jelentősen megváltozott közúti fuvarozó ügyfeleink hozzáállása az olyan alternatív üzemanyagokhoz, mint, amilyen az LNG, és az elmúlt néhány évben egyre nyitottabbá váltak feléjük. Németországban ezt útdíjmentességgel is támogatják. A zöld mobilitás már régóta beszédtéma Skandináviában és Nyugat-Európában. Most, hogy a hagyományos és alternatív meghajtású járművek üzemeltetési költsége kiegyenlítődik, a trend Európa többi részén is erősödik” - magyarázta Dsupin Attila.