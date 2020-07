9,5 millió forintra bírságolták Mészáros Lőrinc nyugdíjpénztárát

Mindezek miatt az MNB összesen 9,5 millió forint bírságot szabott ki az MKB Nyugdíjpénztárra és az egyes intézkedéseknél határidő kitűzésével felszólította a jogszabálysértések kiküszöbölésére. A bírságösszeg meghatározásakor súlyosbító körülménynek számított több feltárt hiányosság súlya, kockázata és ismétlődő volta. Enyhítő körülménynek minősült, hogy a pénztár a jogsértések egy részének megszüntetésére intézkedéseket mutatott be, illetve azok kapcsán együttműködött a jegybankkal a vizsgálat során.

Ezeken túlmenően a be- és átlépések tekintetében, illetve a tagdíjbefizetések felosztása, az elszámoló egységek árfolyamának közzététele, az elhunyt tagok örökösi/kedvezményezetti kifizetései, a nyugdíjas tagoknak járó szolgáltatások, a tagi kölcsönnel kapcsolatos eljárások, a megcélzott portfólió összetétel és a hozzá rendelt referenciaindex összhangja, a befektetési limitek betartása, illetve a hozamok kereskedelmi kommunikációja témáiban tárt fel hiányosságokat a jegybank.

A pénztárnak azonosítania kell, hogy megkötött szerződései közül melyek minősülnek kiszervezésnek. Gondoskodnia kell a szerződések megfelelő írásbeliségéről és a kiszervezett tevékenységek körének az alapszabályában való hiánytalan feltüntetéséről is, csakúgy, mint az MNB-vel eddig még nem közölt kiszervezési megállapodások utólagos bejelentéséről. A pénztárnak ügyelnie kell a továbbiakban a jogszabályszerű felügyeleti jelentéstételekre, az éves beszámolók leltárral való alátámasztására, s arra, hogy a pénztártagság létszámáról azonos adatot mutassanak az adatszolgáltatások és a tagi leltárak.

Az MKB Nyugdíjpénztár igazgatótanácsában képviseletet kell biztosítania a magánnyugdíjpénztári ágazat tagságának is, a vezető tisztségviselők számára pedig a továbbiakban nem lehet felmentvényt adni a tevékenységükkel kapcsolatos felelősségükre vonatkozóan. Az MNB arra is felszólította a pénztárat, hogy az ellenőrző bizottság vizsgálja a jövőben a pénztár gazdálkodásának minden alapvető elemét, beleértve a kiszervezett tevékenységek szerződésszerű teljesítését.

