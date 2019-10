A kormánykedvenc kommunikációs szakember mesél nekünk jövőre Paks 2-ről

Balásy Gyula New Land Media és Lounge Design cégei intézik jövőre az atomerőműves vállalat sajtóügyeit.

A New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Lounge Design Szolgáltató Kft konzorciuma nyerte meg a Paks II. Zrt. 2020. évi kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó ügynökségi feladatokat, derül ki az atomerőműves vállalat honlapjára feltöltött közbeszerzési információ-morzsából. A munkát írásbeli konzultáció után ítélték oda a nyerteseknek, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által kötött keretmegállapodásban.

A keretszerződés értéke 153 800 000 forint.

A New Land és a Lounge Design a kormány most már abszolút egyedüli kedvenc kommunikációs szakemberének, Balásy Gyulának az érdekeltsége. Balásy az elmúlt években üstökösként robbant be a kormányközeli médiamunkák egére, útközben teljesen kiszorítva a két korábbi favorit kormánykommunikátort, Csetényi Csabát és Kuna Tibort.

Csetényi és Kuna cégeit (Network 360 Reklámügynökség Kft. és Affiliate Network Kft., illetve Trinity Communications Kft. és Young and Partners Kommunikációs Kft.) tavaly nyáron kizárta a tendereiből a nekik a legtöbb kenyeret adó, és Rogán Antal minisztériuma alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal. Kuna jelenleg áfacsalás gyanújával bíróság előtt áll, és feltehetőleg a kormánymegbízások kiesése miatt eladta a két éve még piacvezető médiaügynökségi csoportját.

Közben Balásynak annyira megy az üzlet, hogy a kommunikációs terep után egy új cégével nemrég beszállt az építőiparba is.