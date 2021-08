A Magyar Pavilont havi 54 millió forintért biztosítja a Dubaji Világkiállításon egy külföldi cég

Megvan az EXPO 2020 MAGYARORSZÁG Nonprofit Kft. közel 1,1 millió dolláros közbeszerzésén a Dubaji Világkiállításra megépített Magyar Pavilon üzemeltetési és őrzési feladatait ellátó cég. Egész pontosan 1 085 892 dollár (áfa nélkül) volt a kiírás végösszege, ami az aktuális árfolyammal számolva 326 856 492 forintra rúg. Ennyiért kapta meg a munkát az a dubaji cég, amely egyedüli pályázóként vett részt a magyar közbeszerzésben, amiről korábban a napi.hu is beszámolt.

Helyi cég végzi majd a Magyar Pavilon biztosítását. Fotó: hungaryexpo2020 Helyi cég végzi majd a Magyar Pavilon biztosítását. Fotó: hungaryexpo2020

2019-ben még a Moonlight Event Szolgáltató Rendezvényszervező Kft. volt a képben, ők végezték volna el a 2021-re halasztott Expo 2020 Dubaji Világkiállítással kapcsolatos rendezvényszervezési és ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat nettó 950 millió forintért. De mivel a K-monitor írása szerint május elején derült fény arra, hogy 666 millió forinttal nőttek a Dubaji Világkiállításra szánt Magyar Pavilon költségei, olcsóbb megoldást keresett a kormány ezekre a feladatokra.

A magyar közbeszerzésen nyertes Kraftwerk Design And Production L.L.C.-nek, - melynek székhelye az Arab Egyesült Emírség, azon belül is Dubaj -, a 828 négyzetméteres telken álló, 2000 négyzetméteres, háromemeletes Magyar Pavilont kell őriznie, a személyzet és a látogatók személyes védelmét biztosítania és minden ehhez kapcsolódó feladatot ellátnia 2021. október 1. és 2022. március 30. között, naponta 10-22 óra között.

A dubaji cég portfóliójában olyan exkluzív események találhatók - hogy csak a legutóbbiakat említsük -, mint a Zayed-Gandhi digitális kiállítás, a Dubaji Világkongresszus, a Nissan Altima bevezetése, az Interkatív Térkép Világkongresszus, vagy a Dubai Mall 10. évfordulója. De a cég honlapján érdekes módon található egy magyar vonatkozású munka is. A referenciáik között ugyanis ott szerepel a Duna látképével promotált hazai kivitelezésük is, amely a Gellért-hegyen kiállított 360 fokos „interaktív szobát mutatja be. Tehát a magyar-dubai kontakt akár innen is származhat, s ez lehet az oka annak, hogy hirdetmény nélküli, zárt eljárással tárgyalták, azaz egyedül ez a cég tehetett ajánlatot a szolgáltatásra.

A cégnek a július 8-i szerződéskötéskor rendelkeznie kellett minden szükséges dubaji engedéllyel, jogosítvánnyal, különös tekintettel a Dubaji Hatóság és az Expó Dubai 2020 LLC. által előírtakra. Ezen kívül prezentálnia kell fenntarthatósági tervet, különböző működési terveket, mint például a biztonsági menedzsment tervet, a pavilonban dolgozók tréningtervét, a munkavédelemre, egészségre, biztonságra és a környezet védelmére vonatkozó tervet, valamint a Havária tervet, mely tartalmazza többek között a kiürítési tervet.

Ezen kívül opciós szolgáltatásként - melyek a fix szolgáltatások értékének legfeljebb 30 százaléka lehet - angol, arab, kínai és orosz nyelvtudású hoszteszeket kell időben rendelkezésre bocsátaniuk, valamint magasabb kategóriájú járműveket biztosítaniuk.

Idén májusban egyébként befejeződtek Magyar Pavilon kivitelezési munkálatai, az épület már a hatósági ellenőrzésekre vár az átadás előtt. A Makovecz-stílusban épült pavilon az egyetlen faszerkezetű épület az egész Perzsa-öböl-menti régióban. A Magyar Pavilon Magyarország vízkincseit mutatja be. Az Aqua of Hungary névre keresztelt épületben a látogatók megismerkedhetnek az ország egyedülálló vízkészletét, gyógy- és termálvizeit, azok jótékony hatásait bemutató kiállításával.

Februárban egyébként a Dubaji Világkiállítást rendeletben is kiemelten fontos közérdeknek minősítette a kormány.