A mi kis falunk megoldotta az RTL legnagyobb gondját

Ahogy arról az mfor.hu heti tévés összefoglalóiban beszámolt, júniusban ügyes húzással borította fel az RTL Klub előzetesen tervezett nyári menetrendjét a TV2. A csatorna ugyanis az új adásokat ismétlésekkel vegyítette, így később lett vége a tavaszi évfolyamnak. Ez pedig elég volt ahhoz, hogy az RTL nyárra tervezett műsorrendjét megtorpedózzák. A Bezár a bazár miatt ugyanis a csatorna várakozásánál sokkal gyengébben teljesített az RTL török sorozata a Megtörve. Ezért azt két hét után áttették a délutáni műsorsávba, a Fókusz, Barátok közt, duó ugyanakkor kevés volt a Majka és Tilla vezette vetélkedő ellen. Az RTL tett egy tétova kísérletet arra, hogy a korábban az RTL II-n vetített Oltári csajokat állítja szembe a gameshow-val, ám nagyon gyorsan átgondolták ezt. A végső megoldás az lett, hogy minden este ismétlik A mi kis falunk korábbi epizódjait.

Érdemes megjegyezni, hogy a TV2 nem csak az RTL Klub, hanem a sajtá terveit is módosította. Korábban ugyanis a Hegyi doktor - Újra rendel című sorozat került volna műsorba. A Bezár a bazár ugyanis olyan számokat produkált, ami a csatorna vezetőit is meggyőzte, és a német széria helyett Majkáékat tartotta műsoron, sőt még növelte is a jelenlétüket, ugyanis a közkedvelt műsorvezető páros egy korábbi produkcióját, a Legbátrabb párost is elővették az archívumból. Más kérdés, hogy ez nem jött be, ami abból a szempontból nem nagy meglepetés, hogy annak bemutatásakor sem hozott átütő számokat.

A Bezár a bazár tehát a TV2 aduásza lett, a csatorna viszont most ismét büntetést kapott a műsor miatt. Médiatanács ugyanis újra megbírságolta a TV2 Csoportot, ezúttal 2,8 millió forintra, mert egy meztelen játékos - ugyan kitakarva - vitt végig egy játékot. Ebből egy részletet mutattak a Mokkában, ám csak 12-es karikával került képernyőre. A műsor kapcsán egyébként nem ez volt az első büntetés amit kiszabott a Médiatanács.

A múlt héten egyébként változott a TV2 műsorrendje, hiszen elindult az Áll az alku új évada. A táska nyitogatós vetélkedő egykoron igazi közönségkedvencnek számított, mostanra azonban úgy tűnik eljárt felette az idő. Hiába van ugyanis a Bezár a bazár révén erős felvezetése, a műsor csak a csatorna átlagos közönségarányát tudja hozni a 18-49-es korcsoportban.

Ami a műsorváltozásokat illeti, arra következő hetekben is számíthatunk. Így július 26-tól a Madárka minden hétköznap dupla epizódokkal fog képernyőre kerülni, a TV2-n emiatt a Walker a texasi kopóból az eddigi kettő helyett naponta egy rész lesz, míg a Szerelmem, Ramón egy órával előbb kezdődik.

Ennél fontosabb változás, hogy a nemrég elfogadott új médiatörvény szabályozza a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók (így az RTL Klub és a TV2) esti híradóinak hosszát. A hírműsorok augusztus 1-től maximum 45 perc hosszúak lehetnek, írta a Sorozatwiki. Ez a TV2-t érinti érzékenyebben, hiszen a Tények eddig 60 perces adásokkal jelentkezett. Ezt a csatorna jelentősen megvágja, hiszen a jövőben csak 25 perc hosszú lesz a híradó. Ezt követően 18:30-kor Tények Plusz névvel egy új hírműsor indul. Utóbbi - csak úgy mint most a Tények - 19 óra körül ér véget, így az esti szórakoztató műsorok időpontját nem érinti a változás. A változtatásra július 29-től kerül sor.

Július 29-től az RTL Híradó nagyjából 8 perccel rövidebb lesz, azonban az RTL-nél is megoldották hogy ne legyen kevesebb aktuális műsor, olvasható a Sorozatwiki oldalán. Az RTL Klub tévéműsorából az látszik, hogy a Fókusz nagyjából ugyanannyi idővel lesz hosszabb, mint amennyivel az RTL Híradó rövidebb. Így a csatorna magazinműsora innentől pontban 19 órakor kezdődik majd. Az esti szórakoztató műsorok kezdését itt sem érintik a kora esti változások.

Visszatérve a múlt hét krónikájára érdemes kiemelni, hogy a Ferencváros BL-selejtező mérkőzését viszonylag élénk érdeklődés kísérte, ami a két nagy kereskedelmi tévé közönségarányán is látszott, hiszen a találkozó idején azok gyengébben teljesítettek. A Fradi továbbjutását hozó meccs a kereskedelmi célcsoportban 10 százalék feletti közönségaránnyal futott, míg a teljes lakosság esetén top 10-es műsor lett.

Összefoglalva a 28. heti számokat a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub meg tudta tartani a vezető helyét, a közönségaránya 11,4 százalék lett. Ugyan az RTL az egy héttel korábbihoz képest visszacsúszott, de náluk is nagyobbat gyengült a fő vetélytárs, így leszakadt tőlük a TV2. Egy főműsoridős időszakot vitt el egyébként a csatorna, a többi estét az RTL Kliub nyerte a 18-49-es célcsoportban. Javított a F+ (5,4% SHR), míg a Cool (2,1% SHR) alacsony szinten stagnált. Minimálisan tudott javítani a Viasat 3 (1,5% SHR), és a Duna TV (1,2% SHR) is megismételte az egy héttel korábbi közönségarányát.