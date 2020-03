A Mol mellett luxuscégek is átálltak fertőtlenítő gyártására

Ablakmosó és parfüm helyett fertőtlenítő

Számos kisebb cég módosította itthon is a túlélés érdekében a működését, és igyekszik olyan terméket előállítani, amelyre a megváltozott piaci viszonyok között kereslet mutatkozik. Ugyanakkor a nagyvállalatok közül a Mol volt az első, amely lépett. Az Operatív Törzs szerdai tájékoztatóján Ratatics Péter, a Mol ügyvezető igazgatója elmondta: az almásfüzitői gyáruk átállt a szélvédő folyadék gyártása helyett a fertőtlenítő szerek előállítására. Hétvégén elindult a gyártás, mely 24 órában, 3 műszakban történik. Az Operatív Törzzsel közösen végzik a logisztika szervezését, először a közlekedési vállalatoknak, majd a nagyüzemi felhasználóknak, végül a kiskereskedelemnek szállítanak. A következő három hétben napi 50 ezer litert termel a gyár, amely 2-3 hónapra elegendő ellátást biztosít.

Ha már fertőtlenítő, akkor az átállás nem példa nélküli, sőt a Mol eddigi kivárása akár érthetetlennek is nevezhető. Franciaországban például a világ legnagyobb luxusmárkáit birtokló LVMH vállalatcsoport 10 napja átállított egy gyárat kézfertőtlenítő készítésre. Az egyébként Dior and Givenchy parfümöket készítő üzemben a franciaországi igényeket elégítik ki, és az egészségügyi hatóságoknak szállította a luxustermékeket gyártó vállalat.

A fertőtlenítő az egyik legfontosabb fegyver a koronavírus elleni küzdelemben A fertőtlenítő az egyik legfontosabb fegyver a koronavírus elleni küzdelemben

Fast fashion helyett maszk

Nem a fertőtlenítő az egyetlen, amely iránt fokozott kereslet mutatkozik, hiszen például egészségügyi maszkot is sokkal többen vennének, mint amennyi a rendelkezésre álló készletek mennyisége. Nem véletlen állt át számos vállalat ezek gyártására. A fent említett LVHM itt is jeleskedik, egyes kínai beszállítóitól ugyanis ruhák helyett maszkok gyártását rendelte meg. E területen az olasz luxuscégek is kivették a részüket, hiszen a Prada és a Gucci is sokmillió darab maszkkal támogatta az olasz egészségügyi szerveket és hatóságokat.

A nagyvárosi fiatalok által preferált, úgynevezett fast fashion cégek is beleálltak a maszkok gyártásába, hiszen a svéd H&M és a spanyol Zara anyacége is jelentős erőforrásokat mozgósított, hogy minél jobb legyen az ellátás a védelmi eszközből. Olaszországban egyébként a megrendelések nélkül maradó kisebb divatcégek is igyekeznek hasznossá tenni magukat, a Miroglio Group például civil szervezetek és újságíróknak biztosít maszkokat.

Az autógyártók is beszálltak a küzdelembe

A maszkok gyártásában a Fiat is tevékenyen részt vesz, igaz, ez az olasz vállalatnak bizonyos szempontból kötelezettsége is, hiszen a székhelyéhez egészen közel van a járvány európai gócpontja. Az olasz autógyártó 1 millió maszk gyártását ígérte az egyik kínai üzemében. Emellett jelezték, hogy egy másik hiánycikk, a lélegeztető gépek gyártásába is bekapcsolódnak. Nem ők egyébként az egyetlen olasz autógyár, amely a koronavírus kapcsán reflektorfénybe került kórházi eszköz gyártására állít át gyártószalagot. A szektor ikonikus vállalata, a Ferrari is jelezte, hogy a kilátástalanság szélére került olasz egészségügyet ilyen módon is szeretnék támogatni.

Noha az Egyesült Államokban még csak most látszik berobbanni a járvány, az ottani autógyárak egy lépéssel előrébb járnak, mint az európai társaik. A Ford ugyanis a GE Healthcare és a 3M közreműködésével már megkezdte a lélegeztetőgépek gyártását. Az első 1000 darabot a cég székhelyének, Detroitnak a kórházai számára fogják biztosítani. A vállalat ígérete szerint egy hét alatt 75 ezer műszert fognak gyártani. Mellettük a General Motors és a Tesla is azt jelezte, hogy kapacitásainak egy részét lélegeztetőgép előállítására használja. Hasonló a helyzet a szektor egyik jelentős japán vállalatánál, a Nissan is jelentős mennyiségű lélegeztetőgép gyártására tett ígéretet.