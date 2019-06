A NER húzza a hasznot a teljes magyar építőipar nyolcadából

Eljutottunk oda, hogy szabad szemmel is jól látható szeletet hasítanak ki maguknak a hazai építőiparból a kormányközeli vállalkozók érdekeltségei. Egy olyan ágazatról beszélünk, amelyben éves szinten lassan 6000 milliárd forint bevételt termelnek a cégek, és ennek az összegnek legalább a nyolcada olyan üzletembereknél landol, akik jó kapcsolatot ápolnak a kormányzattal.

Az elmúlt hetekben két cikkben is foglalkoztunk a magyar építőipari vállalatok 2018-as teljesítményével. Bemutattuk hogyan koncentrálódott tovább a piac főleg az állami tendereken taroló cégek rohamos növekedésének eredményeként, illetve azt is, hogy itt valójában üzletszerzési jutalékot szednek a közbeszerzések bajnokai, hiszen sok esetben emberük sincs, aki elvégezhetné a munkát, így csak továbbpasszolják az elnyert állami megbízásokat.

Bár nem mindegyik fideszközeli vállalatnál ez a recept, az egész biztos, hogy a kormányhoz köthető vállalkozók a magyar építőipar egyre nagyobb részét ellenőrzik. Különösen igaz ez a Mészáros-Szíjj tandemre, amely surranópályán már a Simicska-korszak végén a legnagyobb piaci szereplők közé küzdötte fel magát, az egykori Fidesz-pénztárnok és Orbán Viktor összeveszése óta pedig mindenkit túlszárnyalt.

Becsléseink szerint tavaly a magyar építőipari vállalatok együttesen valamivel több mint 5800 milliárdos bevételt hozhattak össze*. Ebből pedig több mint

750 milliárd a NER-hez köthető vállalkozásokhoz került, ami közel 13 százalékos részesedést jelent.

Csak összehasonlításképpen: a legnagyobb aktív nemzetközi csoport, a Strabag összes magyarországi cége együttesen nagyjából 230 milliárdos forgalmat realizált, amellyel piaci részesedésük a 4 százalékot sem érte el*.

A 13 százalék elég jelentős ugrást jelent a korábbi évekhez képest, 2017-ben ugyanis a fideszközeli cégek részesedése még a 10 százalékot sem érte el, öt évvel korábban pedig alig feleannyi volt, mint tavaly. Az pedig különösen pikáns, hogy ezt a bővülést úgy sikerült elérni, hogy közben az építőipari elitet is lecserélték.

A nagy vesztes természetesen Simicska Lajos. Az oligarcha birodalmának központi cége, a Közgép piaci részesedése 2013-2014 között önmagában is 2-3 százalék körül volt, ez azonban mostanra lényegében nullára csökkent. Persze sok jelentősége ennek nincs, hiszen időközben a vállalatot megszerezte az az üzleti kör, amely a legjobban profitált Simicska Lajos bukásából.

Ez utóbbi, Mészáros Lőrinc és állandó üzlettársa, illetve barátja Szíjj László nevével fémjelzett tömörülés 2018-ban a teljes hazai építőiparnak már közel a 7 százalékát ellenőrizte. A két üzletemberhez köthető cégek együttes árbevétele ráadásul 2018-ban több mint duplájára emelkedett. Ebben komoly szerepe volt, hogy Mészáros Lőrinc két új vállalkozást is megszerzett, amelyek megtáltosodtak az új tulajdonos érkezését követően. A Záév és a V-Híd egyaránt megduplázta a forgalmát, de Mészáros régi cégei is jól mentek. Nem is beszélve Szíjj László autópályaépítőjéről, a Duna Aszfaltról, amely önmagában majdnem 130 milliárdos bevételt hozott össze.

A Mészáros-Szíjj duó mellett Garancsi István és Scheer Sándor kettősét érdemes még külön kiemelni. Nekik ugyan csak egy meghatározó építőipari érdekeltségük van, de az a legnagyobb az országban. A Market tavaly épp 100 milliárd forinttal több bevételt ért el, mint öt évvel korábban, és ezzel a 138 milliárdos forgalommal nagyjából akkora volt a piaci részesedése, mint a Közgépnek a Simicska-korszak csúcsán.

A többi NER-hez köthető cég, mint például a Tiborcz Istvánnal üzletelő WHB-csoport építőipari vállalkozása, vagy a Seszták-közeli Penta, esetleg a rendre Mészáros érdekeltségeivel közösködő, korábban Szíjj-tulajdonban lévő Magyar Építő együttesen további közel 240 milliárdnyi bevételt hozott össze tavaly. Ez ugyan szintén magasabb a korábbi évekre jellemzőnél, ugyanakkor az is látszik, hogy ez a kör már kevésbé tudja erősíteni a pozícióit, mivel akárcsak korábban, most is egyre inkább egy üzleti kör dominálja a hazai építőipart. Csak míg négy öt éve ennek központi szereplője Simicska Lajos volt, ma már a Mészáros-Szíjj duó.

