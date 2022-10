A Pólus 25 éve stabil pont az iparági szereplők között

A budapesti Pólus Center volt az első klasszikus bevásárlóközpontok egyike, amelyek forradalmasították a kiskereskedelmi szektort Közép-Kelet Európában. A Pólus tulajdonosa és üzemeltetője Magyarország vezető ingatlanfejlesztő és befektető nagyvállalata, a CPI Hungary Kft., amelynek anyacége, a CPI PG 20 milliárd euró összértékű portfólióval és 3.636.000 m2 bérelhető területtel rendelkezik. A bevásárlóközpont sikerességének záloga, hogy a nyitás óta eltelt 25 évben rengeteg fejlesztést, felújítást, modernizációt hajtottak végre, ami segítette az új látogatói csoportok folyamatos bevonzását, így a ház éves szinten közel 10 millió látogatót fogad.

Magasabb kosárérték és növekvő bevételek

A Pólus Center célközönsége alapvetően a környező kerületekben és agglomerációban lakó családosokból, fiatalokból áll, akik a Covid-járvány alatt és után sem pártolt el a Pólustól, így a visszaesés kisebb mértékű volt, mint az iparág más szereplőinél. „Azt tapasztaltuk, hogy megváltoztak a vásárlói szokások az elmúlt két évben. A látogatók sokkal céltudatosabbak, gyorsan, hatékonyan szerzik be a kívánt árut, szolgáltatást – meséli Kendelényi Gergely a Pólus Center retail asset menedzsere. – A pandémia első évében a látogatószám közel 20%-kal esett vissza, legfőképp a lezárásoknak köszönhetően, azonban az üzletek átlagos forgalma kevésbé csökkent. Ennek köszönhetően nőtt a vásárlói kosárérték. 2022-re újra elértük a 2019-es látogató számokat, és idén, a mai napig 24% bevételnövekedést könyvelhettek el a ház bérlői a pandémia előtti időszakhoz képest.”

Ezek biztató adatok az egész hazai kiskereskedelemre nézve, még akkor is, ha az infláció folyamatosan húzza szűkebbre a vásárlók pénztárcájának zipzárját. De vajon érzékelnek-e visszaesést a Pólus Center méretű üzletközpontok üzemeltetői, bérlői? „Az inflációs nyomást egyelőre inkább a bérlői tárgyalásokon, szerződéshosszabbításokon tapasztaljuk – árulja el Kendelényi. – A kiskereskedők sajnos már érzik az emelkedő beszerzési árakat, munkaerő költséget, illetve előre beárazzák a jövőbeni várható költségnövekedéseiket. Természetesen ennek is infláció felhajtó hatása van, hiszen a forgalmazott termékek árában is megjelenik a költségemelkedés. Szerencsére ez eddig még nem csökkentette a vásárlói bizalmat.”

Változó bérlői mix mellett is 100 százalékhoz közeli bérbeadottság

Kendelényi szerint a Pólus Center az elmúlt 3 évben stabilan hozta a 97% körüli bérbeadottsági szintet, köszönhetően annak is, hogy a pandémia alatti és utáni időszaknak nemcsak vesztesei, de nyertesei is voltak a kiskereskedelmi szektorban. Bizonyos kategóriák, mint például szolgáltatás, sportcikk, ház- és lakásfelszerelés, drogéria, műszaki cikk egyértelműen jól jöttek ki az elmúlt évekből, így ők át fogják tudni venni a kevésbé szerencsés bérlők helyét a jövőben. Ez a tendencia a szakember szerint erősödni fog a jövőben is, nemcsak a Pólushoz hasonló központok esetében, hanem a teljes retail szektorban.

A változó bérlői összetétel vérfrissítést is jelent, és valószínűleg a vásárlói igényekre reflektál, így az új szolgáltatások, üzletek, termékfajták a látogatók megelégedésére kerülnek be egy-egy üzletház kínálatába. A Pólus Centerben, ahol hagyományosan magas a szolgáltatások aránya, további igénynövekedést tapasztalnak: „A szépségápoláshoz kapcsolódó szolgáltatások és üzletek iránt, mint például fodrászat, barber shop, műkörmös üzlet, hajfonás, smink, szín- és stílustanácsadás folyamatos az érdeklődés. Nagyszámú látogatót vonz a klasszikusnak mondható filmszínház a rendszeres családi programjaival, valamint az ételudvaron található éttermek, kávézók változatos kínálata. Egyértelműen megnőtt az igény a minőségi környezetben eltöltött idő, valamint a közösségi programok iránt” – mondja a menedzser, hozzátéve, hogy a Pólus Center üzletei és szolgáltatásai elsősorban a családokra építenek, ugyanakkor mind kommunikációban, mind marketing kampányok tekintetében egyre nagyobb hangsúlyt fektet az üzemeltető az Y, Z és alfa generációk elérésére, igényeinek kielégítésére.

Versenyelőnyt jelent a környezettudatosság

Míg a korábbi években a bevásárlóközpontok esetében tapasztalható szűkös kínálat egységesen emelhette a retail területek értékét a bérlők számára, jelenleg az energiahatékony és környezettudatos üzemeltetés, illetve a hosszú távú tervezhetőség a központi kérdés, ami – főleg a nemzetközi bérlők esetében – alapvető elvárás lett. „Korán ismertük fel cégcsoport szinten a jelentkező igényt a környezettudatosság, társadalmi felelősségvállalás és fenntarthatóság iránt, így a befektetői körökben manapság divatos ESG keretrendszer szem előtt tartása, alkalmazása, komoly versenyelőnyt jelenthet számunkra a piacon. A gyakorlatban ez megújult hűtő-fűtő rendszert, csökkentett és tudatosan felhasznált energiát és egy nagyteljesítményű napelem parkot jelent a Pólus Center számára, aminek fejlesztése elkezdődött és várhatóan be is fejeződik 2023 nyaráig. Ezenfelül cégszinten vállaltuk az üvegházhatású gázok csökkentését 30%-kal 2030-ig, és 100%-ban megújuló energiaforrások felhasználására állunk át 2024-ig” – teszi hozzá Kendelényi Gergely.

