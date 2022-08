A Telekomot is megszorongatja a Vodafone felvásárlásával létrejövő óriáscég

Egyáltalán nem túlzott a 4iG a Vodafone magyarországi üzletágának megvásárlását bejelentő sajtóközleménye, amikor azt írták: „A Vodafone Magyarország felvásárlása alapjaiban rendezheti át a hazai távközlési piacot.” A tranzakcióval a 4iG cégcsoport részesedése ugyanis bizonyos szegmensekben meg is haladhatja az eddigi egyértelmű piacvezető Magyar Telekomét, míg más szegmensekben is megközelítheti azt.

Bizonyos szegmensekben már most versenytársaik fölé tornyosulhatnak. Fotó: 4iG Bizonyos szegmensekben már most versenytársaik fölé tornyosulhatnak. Fotó: 4iG

A távközlési piacon az akvizíció praktikusan azt jelenti, hogy az idén januártól a 4iG-hez tartozó DIGI magyarországi üzletágának és a most megszerzett Vodafone Magyarországnak a piaci részesedése összeadódik, és ez bizony valóban nagy változást jelent. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság sajnos idén még nem adott ki piaci jelentést a távközlési piac alakulásáról, de ha a legutóbb közzétett (tavaly augusztusi) számokkal dolgozunk, akkor azért nagyon nem lőhetünk mellé.

Ezek alapján a vezetékes szélessávú internetelőfizetések tekintetében a 4iG-csoport máris átveheti a piacvezető helyet, amelyet eddig 39,8 százalékos részesedéssel a Magyar Telekom birtokolt. A DIGI-nek ugyanis a legutóbbi adatok szerint 22,2, míg a Vodafone-nak 21 százalékos részesedése volt, a kettő együtt tehát 43,3 százalékot ad ki.

Még látványosabb a változás a televíziós szolgáltatások területén, itt ugyanis a DIGI a maga 28 százalékával már korábban is megközelítette a Magyar Telekom 33,1 százalékos részesedését, és a Vodafone 18,5 százalékával együtt már messze piacvezető lesz a 4iG-csoport az együttes 46,5 százalékával.Itt a részesedéshez hozzá érdemes számolni még a 4iG által korábban bekebelezett Antenna Hungária jelentős műsorszórási kapacitásait, az AH a Mindig Tv Extra révén pedig 2,2 százaléknyi piaci részesedéssel is bír e területen.

Nem fordul viszont a kocka a hangátviteli csatornák, azaz a vezetékes telefonszolgáltatások világában. A Telekom 49,2 százalékos piaci részesedéséhez ugyan jóval közelebb kerül a következő versenytárs a DIGI 22,1, illetve a Vodafone 19,8 százalékos részesedésének összeadásával, de az együttes 41,9 százalék még mindig csak az egyértelmű második helyhez elegendő.

Az igazán nagy skalp a 4iG szempontjából azonban a Vodafone mobiltelefonos szolgáltatásainak megszerzése, hiszen ezen a területen a DIGI csak minimális jelenlétet tudott kialakítani. A felvásárlással azonban a 4iG e piaci szegmensnek is jelentős szereplője lesz. A mobil hívásforgalom alapján számítva a legutóbbi adatok szerint a Telekom 44,2 százalékkal volt piacvezető, míg a Vodafone 31 százalékkal állt a második helyen (a harmadikon az immár Yettel néven működő Telenor állt 23,7 százalékkal, a DIGI-t is magába foglaló „Egyéb” kategória összesen 1,1 százalékot hozott össze).

Mobilos internetforgalom alapján kicsit más az összkép. A Telekom itt is hasonló, 43,2 százalékos részesedéssel volt piacvezető, ám a Vodafone 20,9 százalékkal csak a harmadik helyre volt jó, míg a Yettel 34,4 százalékot hasított ki a tortából. E táblázatban már a DIGI is megjelent saját jogán, 1,3 százalékos piaci részesedéssel.

Érdekesség, hogy az úgynevezett M2M, tehát gépek közötti kommunikációt bonyolító SIM-kártyák száma alapján a mobil M2M-szolgáltatás piacán viszont piacvezető pozíciót szerzett a 4iG, hiszen itt a Vodafone tavalyi adatok alapján mért 37,8 százalékos részesedésével szemben a Telekom 26,5 százaléka csupán a harmadik helyre volt elég (a Yettel 35,6 százalékkal van a második helyen). Ez a terület az 5G-s eszközök és a különböző IoT-megoldások várható terjedésével egyre fontosabb szerepet kaphat a jövőben.

Van még hova fejlődni

Ha az összes előfizetések számát nézzük, akkor azért a Telekom elsőségét egyelőre nem veszélyezteti a Vodafone megvásárlásával sem a 4iG-csoport. „Az előfizetés részesedés arányában a Vodafone a magyar piac abszolút második legnagyobb szereplője: több mint 3,8 millió lakossági és üzleti előfizetőt szolgál ki (mobil 3 millió, vezetékes szolgáltatások 800 ezer), amely által több mint 5 millió bevételt biztosító előfizetéssel (RGU – Revenue Generating Unit, 3 millió mobil, 700 ezer tv, 700 ezer szélessávú internet, 600 ezer vezetékes hang) rendelkezett 2022 júliusában. A tervezett akvizícióval létrejövő csoport összességében 7,6 millió db RGU-val rendelkezhet 2022 végére” – fogalmaz a cég sajtóközleménye.

Bár a Telekom esetében összesített RGU-számot nem találtunk, más adatokból arra lehet következtetni, hogy nagyjából 9,9 millió lehet ez a szám. Idén június 30-án a cégnek ugyanis 5,8 millió mobil SIM kártyája volt használatban (ennek 63 százaléka szerződéses), vezetékes hang előfizetőből 1,31 millióval, kiskereskedelmi vezetékes internet előfizetőből 1,46 millióval, TV-előfizetőből pedig 1,34 millióval rendelkezett a cég.

Árbevétel és adózott eredmény tekintetében is van még hova fejlődnie a 4iG két távközlési vállalatának, hiszen míg a Telekom tavalyi nettó árbevétele 548 milliárd forint volt, és 64,2 milliárd forint adózott eredményt ért el, addig a DIGI nettó árbevétele 60,8 milliárd, adózott eredménye pedig 8,9 milliárd forintos veszteség volt, a Vodafone pedig 284 milliárd forint nettó árbevétel mellett 1 milliárdos mínuszban zárta a tavaly március 31-ével zárt pénzügyi évét.

Meglátjuk persze, hogy az új tulajdonos mit tervez a két céggel – hiszen a DIGI is új szerzeménynek tekinthető –, és az sem elképzelhetetlen, hogy a Vodafone-ban szerzett 49 százalékos állami részesedéssel jól fizető állami megrendelések is járni fognak. Az mindenesetre biztos, hogy a 4iG ezzel az üzlettel bizonyos szegmensekben már most piacvezető lett a távközlési piacon, illetve egyből komoly szereplővé vált a mobiltelefonos szegmensben is.