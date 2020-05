A vártnál sokkal nagyobbat szólt a Richter első negyedéve

A nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) alapján készült, konszolidált gyorsjelentés szerint a gyógyszergyártás árbevétele 19,5 százalékkal 116,5 milliárd forintra emelkedett csoportszinten. A kiemelt termékek árbevétele az átlagot meghaladó mértékben nőtt. Ezt a termelő egységekben végrehajtott kapacitásbővítés tette lehetővé, amihez hozzájárult a beszámolási időszak vége felé tapasztalt felvásárlási láz első hulláma is - írták.

"Bár a gyógyszeripar általában kevésbé kitett a válsághelyzetek okozta nehézségeknek, a Covid-járvány valamennyi iparágat alaposan megrázta, ideértve a miénket is" - idézi a jelentés Orbán Gábor vezérigazgatót. Hozzátette: talpon maradásukat a bizalomra és együttműködésre épülő szervezeti kultúrának, a vertikálisan integrált üzleti modellnek, a földrajzi és terápiás diverzifikációnak, valamint a tőkeerős pozíciójuknak köszönhetik. A társaság egyébkén még egy saját operatív törzset is felállított azért, hogy növeljék az információ-áramlás és a döntéshozatali képesség gördülékenységét.

