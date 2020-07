Az Apple a Forbes 100-as toplista élén - nem először

Tavalyhoz hasonlóan idén is ők vezetik a Forbes legértékesebb világmárkáit rangsoroló listáját.

A Forbes honlapján szereplő adatok szerint tavalyhoz képest a Netflix márkaértéke nőtt a legnagyobb mértékben, 72 százalékkal, 26,7 milliárd dollárra, ami alapján az idei listán a 26. helyre került. A legnagyobb vesztes 21 százalékos márkaérték-csökkenéssel a Facebook, amely azonban így is megőrizte ötödik helyén.

A Forbes legértékesebb márkákat rangsoroló (Most Valuable Brands) 100-as listáján az első helyen szereplő Apple márkaértéke 241,2 milliárd dollár, 17 százalékkal nőtt tavalyhoz képest.

