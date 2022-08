Az újpesti exfocisták a napelembizniszbe szálltak be a fociklub helyett

Nemcsak a bajnokság tavaszi féléve miatt lehetett különösen izgalmas az újpesti drukkereknek az idei év első hat hónapja. A bentmaradásért vívott harc mellett ugyanis tulajdonosváltás volt készülőben, melyről már évek óta fel-felbukkantak különféle pletykák a potenciális vevőkről, az eladási szándékról, ám mindeddig mind megmaradt kósza szóbeszéd szintjén.

Azért félinformációkból bőven jutott a mostani eset kapcsán is. Először a kínai futballbefektetőről gondolta úgy a közvélemény, hogy Magyarországra érkezésük célja az Újpest FC megvásárlása lehet, hiszen 4,45 milliárd forintos törzstőkével megalapították az FSG (Hungary) Holdings Kft.-t. Majd az a befektetői kör került képbe, mely az államtól megkapta a taszári repteret. Igaz, esetükben nagy kérdés volt, milyen forrásból tudná kifizetni a vételárat a Németh János és Cseke István páros és az általuk létrehozott SGF Silu Global Fund. Potenciális vevő státuszukat csak erősítette az a tény, hogy tavaly decemberben a cég vezérigazgatója és később egyik tulajdonosa az ex-újpesti játékos, Kovács Zoltán lett. A volt játékos idén áprilisban saját céget is alapított, mely erősítette a gyanút, hogy ő és társai lehetnek az Újpest megmentői. A NwPst Investment Vagyonkezelő Kft.-t többedmagával alapította - számolt be róla a hvg. Kovács mellett az SGF-ben cégvezetőként is feltűnő Császár László, Puskás Bence, Lugos Roland tulajdonos. Júniusban pedig új - és nem akármilyen - szereplővel gyarapodott a cég tulajdonosi köre. Beszállt ugyanis a szintén újpesti volt válogatott focista, Lőw Zsolt is.

Lőwnek egyébként nem a NwPst az első gazdasági érdekeltsége, hiszen 2011-ben alapította meg és azóta is egyedüli tulajdonosa a saját tulajdonú ingatlan adásvételével foglalkozó Lőw Invest Kft.-t, melynek leánycége a 2015-ben létrehozott Aqualiget Lakópark Kft., melynek profilja a lakó- és nem lakóépület építése. Másik gazdasági érdekeltségét szintén 2011-ben hozta létre Happy Drink Kft. néven, melyet jelenleg testvérével közösen birtokol. A cég ital nagykereskedelmével foglalkozik, viszont az elmúlt két évben veszteségesen működött.

Érdektelen információnak tűnhet, de mégsem az: az SGF tulajdonosai gyorsan lecserélődtek. Mint arról elsőként beszámoltunk, Kovács Zoltán, Oláh János és Császár László mellé betársult a bajai székhelyű Optimum Solar Zrt. Ennek egyedüli részvényese az a Lugos Roland, aki Kováccsal együtt létrehozta a NwPst Investment.

Ám hiába a szervezkedés, a nagy deal nem jött össze, az Újpest tulajdonosa maradt a belga Roderick Duchatelet. Az SGF Silu Global Fund ugyanis a június 30-i határidőre nem fizette ki azt az összeget, amiben megállapodtak.

Kovács Zoltán az alábbi szavakkal kommentálta a történéseket:

„Tudom, hogy a szurkolók most elmondhatatlanul csalódottak, és nekem is ugyanúgy fáj, hogy nem sikerült tető alá hozni a tulajdonosváltást, hiszen nem erre készültünk, nem ezért dolgoztunk keményen az elmúlt hónapokban. Amikor januárban megállapodtunk az Újpest FC megvásárlásáról, még nyoma sem volt a mára kialakult bizonytalan világgazdasági folyamatoknak. Stabil pénzügyi hátteret szerettünk volna a klub mögé tenni, de a váratlan események olyan helyzetet teremtettek, amire nem lehetett felkészülni, és aminek következményeként sajnos most nem tudott megvalósulni a tranzakció.”

Az újpesti fociklub tervezett megszerzése mellett a fentiek ellenére a NwPst tulajdonosai találtak olyan bizniszt, amiben kétség kívül fantáziát láthattak. Hogy ez a tény mennyiben volt hatással a klub megvételére, az nem világos, viszont a történések időpontjai érdekesen alakultak. Ugye június 30-ig kellett volna kifizetni a januárban aláírt szerződésben rögzített összeget, június 15-én fizethettek, csak egy másik cégnek, melybe bevásárolták magukat Kovácsék a NwPst-tel.

Ekkor lettek ugyanis 10 százalékban tulajdonosai a Lugos Renewables Kft-nek - a többségi tulajdonos a vagyonkezeléssel foglalkozó Sol-Trust Kft. A cég elnevezése nem véletlenül tűnhet "gyanúsnak", 2013-tól 2019 év végéig ugyanis az a Lugos Roland volt a tulajdonos, aki az SGF Silu Global Fund és a NwPst tulajdonosi körében is jelen van.

Az 5 millió forintos törzstőkével rendelkező társaság főtevékenysége mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, de mellette építészmérnöki tevékenységgel, fém-, érc-nagykereskedelmével, víztermeléssel, -kezeléssel, -ellátással, villamosenergia-termeléssel, számítógépes programozással is foglalkozhat többek között. Azonban még mielőtt a NwPst tulajdonrészt szerzett volna, júniusban két új tevékenységi kört is felvettek: a saját tulajdonú ingatlan adásvételét, és a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadását, üzemeltetését.

Kovácsék megjelenésével viszont más változások is történtek a cégnél. Noha csupán 10 százalékos tulajdonrészük van, mégis meg tudták beszélni a többségi tulajdonos Sol-Trusttal, hogy a cég székhelyét Bajáról Budapestre, az Alkotás utcába vigyék át. Oda, ahova a NwPst is be van jegyezve. Azonban a korábbi, bajai székhelyet nem mondták fel teljesen, azt fióktelepként jegyezték be ezzel párhuzamosan, illetve felvettek még egy kaposvári címet is fióktelepként.

A Lugos Renewablesnek egyébként nem megy rosszul, a beszámolója alapján stabil lábakon áll a cég. A legutóbbi dokumentumok szerint 2021-ben 391 millió forintos árbevétele volt a társaságnak, amiből a végén 542 millió forintos tiszta profitot realizált. 2020-ban egyébként még jobban ment a szekér, hiszen 518 milliós árbevételből valamivel több mint 1 milliárdos nyereséget csinált. Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy hogyan lehet a bevételnél magasabb nyereséget elérni, ám ez egyáltalán nem ördögtől való. A válasz a pénzügyi műveletekben rejlik. Itt ugyanis jóval magasabb nyeresége volt a cégnek köszönhetően a részesedésekből származó bevételeknek, árfolyamnyereségnek, valamint a befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételeknek és árfolyamnyereségnek. A Lugos Renewabels-nek márpedig utóbbiból nem kevés van, a mérlege szerint tavaly 7,2 milliárd forintot tartott nyilván ezen a soron.

A cég ugyanis 20 leányvállalattal rendelkezik, elnevezéseik alapján zömében napelemekkel, villamosenergia-termeléssel foglalkoznak.

Az egykori válogatott focisták tehát az újpesti biznisz határideje előtt egy merőben más területre léptek be. Azt már csak halkan jegyezzük meg, hogy látva az új szerzemény gazdálkodását minden bizonnyal jövedelmezőbb üzlet, mint egy fociklub lenne.