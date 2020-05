Biztató eredményeket mutat az egyik amerikai koronavírus-oltóanyag elsőkörös tesztje

Bancel szerint még akkor is hasznos lehet az oltóanyag, ha csak 60-70 százalékos lesz a hatékonysága, mert segíthet lelassítani a vírus replikációs arányát.

"Nagyon izgatott vagyok” - mondta Stéphane Bancel, a cég vezérigazgatója a Financial Times-nak. "Ami igazán különleges az mRNS-technológiával kapcsolatban, hogy olyan helyre juttatuk el, ahol több ellenanyagot állítanak elő, mint egy természetes fertőzésnél, így hosszú immunitást kell biztosítania."

A második fázisban két dózist fognak tesztelni, 50 és 100 mikrogramot, majd a harmadik fázis júliusban következik, ha a közbenső kísérletek is sikeresek lesznek. A Moderna részvényei év/év alapon 240,9 százalékot emelkedtek, a S&P 500 ezen idő alatt 11,3 százalékot esett.

A bostoni székhelyi biotech cég mRNS-1273-as oltása biztonságos, a páciensek jól tolerálták, és csak csekély mellékhatásai vannak. A Moderna eredményei nemcsak a cég részvényeit húzták fel, a S&P 500 nyitása után mintegy harmadával, de a teljes tőzsdeindexet is majdnem 2 százalékos pluszhoz segítette a jó a hangulat. Jelenleg a Moderna 82,70 dolláron áll, ami 23 százalékos plusz, a S&P 500 pedig több mint 3 százalékos emelkedést mutat, 2954,79 ponton áll.

A Moderna egyike azon gyógyszer- vagy biotech cégeknek, amelyek a koronavírus elleni oltóanyanyon dolgoznak. A Marketwatch május elején 23 ilyen céget azonosított . Korábban a Gilead nevű cég részvényei emelkedtek jó korát a tőzsdén, amikor az ő kísérleteik bizonyultak biztatónak. Ma reggel pedig az Astra Zeneca volt az oltóanyag-üdvöske a tőzsdéken . De a Wall Street Journal cikke szerint a reménységek között van a Pfizer és a Johnson&Johnson is.

Három dózisban tesztelték az oltóanyagot: alacsonyban, közepesben és erősben. Az alacsony és a közepes adag tesztjei jöttek vissza jó eredménnyel, itt egyetlen alany panaszkodott az oltás helyén kialakult bőrpírról és a sajgó karról. Az erős adag viszont lázat, fej- és izomfájást okozott az alanyoknál - ezek azonban egy nap alatt elmúltak. A továbbiakban az erős dózist (250 mikrogram) nem is tesztelik, hiszen az alacsonyabb dózisok sikere miatt fölösleges lenne.

A cég közlése szerint az egereken végzett tesztek is ígéretesek: a beoltott egereket megfertőzték a vírussal, ám a vakcina képes volt megakadályozni a koronavírus elterjedését az állatok tüdejében. A beoltott egerek semlegesítőantitest-szintje a beoltott emberekéhez volt hasonló a Moderna szerint.

A Moderna közlése szerint hamarosan megkezdik a tesztelések második fázisát, melybe már 600 embert vonnak be, a harmadik fázis pedig júliusban indul, már egészséges emberek ezreinek részvételével. A második fázishoz már meg is kapták a hatósági engedélyt.

Az első, szűk körű tesztelés eredményei alapján biztonságos, és a jelek szerint képes kiváltani a kívánt koronavírus-ellenes immunreakciót az egyik új amerikai oltóanyag, írja a New York Times . A vakcinát a Moderna nevű cég gyártja.

