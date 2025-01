Szállodáé lesz a legendás Corvin-tető

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A Ruby Hotels az épület négy szintjén 181 szobát, valamint kereskedelmi, gasztronómiai és kulturális egységeket hoz létre. A közösségi terek – köztük a bár és a lounge – az épület ötödik emeletére kerülnek, amely lenyűgöző kilátást kínál, több mint hat méteres belmagassággal. Innen a Gellért-hegyen magasodó Szabadság-szobor is megcsodálható — írja a HVG.

Az egykori Corvin Áruház felsőbb szintjeit, és így a panorámás tetőteraszát is egy hotel veszi majd birtokba.

