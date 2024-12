Cserélt egyet a sakktáblán Nagy Márton: távozik a Posta vezére

Az újév áremelkedést is hoz.

A közlemény kitér arra is, hogy a Posta az Egyetemes Postaegyesület listáján idén a világ húsz legjobb postája közé került. A csomaglogisztikai ágazat pedig elnyerte a nemzetközi Parcel & Post Expo év „e-kereskedelmi fulfillment technológiája” elismerését.

Az NGM szerint Balczó Barnabás az ügyféligényekkel összhangban 2022 óta átalakította és modernizálta a postai hálózatot, így mára a postahelyek mintegy harmadát postapartnerek működtetik. A szolgáltatások továbbra is minden településen elérhetők maradtak, miközben a cég csomaglogisztikai hálózata jelentősen bővült, a csomagautomaták száma mára eléri a 700-at, tették hozzá.

Ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) jelentette be közleményében.

Jövő év január 31-gyel távozik posztjáról Balczó Barnabás, a Magyar Posta Zrt. elnök- vezérigazgatója, aki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter javaslatára 2022 novembere óta töltötte be a tisztséget.

