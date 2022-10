Eltűntek a támogatók Mészáros Lőrinc alapítványai mögül

Megalapításuk óta meglehetősen szokatlan jelentést és beszámolót adott le a két Mészáros-alapítvány a legutóbbi, 2021-es évéről. A korábbiakkal ellentétben ugyanis most nemcsak homályban maradt az adományozók kiléte, hanem egész egyszerűen már nincsenek is.

Mészáros Lőrinc néhány évvel ezelőtt két alapítványt is létrehozott, melyekkel főként a környékbeliek lakhatását és tanulmányait kívánta támogatni. Az elsőt, a Mészáros Alapítványt még 2016-ban jegyezték be, majd egy évvel később A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítány is létrejött. Egészen a 2021-es évig jellemzően százmilliós nagyságrendben érkeztek az alapítványokhoz adományok, melyek segítették a megfogalmazott célok teljesülését. Ami biztos a dokumentumok alapján:

2019-ben például a Debt-Invest Kft. 150 millióval segítette a Mészáros Alapítvány tevékenységét (A társaság annak a Boros Attilának a tulajdonában van, akit a letelepedésikötvény-biznisz egyik kulcsfigurájának tartanak és sajtóinformációk szerint Rogán Antal köréhez sorolható. Boros Attila volt az, aki létrehozta a kínaiaknak kötvényt áruló Hungary State Special Debt Fundot.)

Korábban pedig a West Hungária Bau-tól, az Épkar Zrt.-től és a Build It Mérnökiroda Kft.-től is jelentősebb összeg érkezett az alapítványhoz.

A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány támogatói között pedig feltűnt szintén a West Hungária Bau, valamint a FÉSZ Zrt. is.

Kapcsolódó cikk A letelepedésikötvény-biznisz kulcsfigurája támogatta Mészáros Lőrinc alapítványát Az eddig jól prosperáló szervezetek tavaly azonban már nagyon felemás évet zártak.

Egy évvel ezelőtt, mikor az alapítványok dokumentumait vizsgáltunk, feltűnt, hogy már nem nevesítették a támogatókat, pedig akkor is jelentős összeg, összesen 550 millió forint érkezett a két szervezethez 2020-ban.

Ezzel szemben 2021-ben a dokumentumok szerint gyakorlatilag eltűntek a támogatók az alapítványok mögül, a két szervezet ugyanis összesen 3 millió 20 ezer forintnyi támogatásban részesült:

3 millió a Mészáros Alapítványhoz érkezett magánszemélyektől,

20 ezer forint pedig A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítványhoz, ami a kiegészítő melléklet szerint a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásokból jött össze.

Az alapítványok működését ez nem zavarta. Fotó: MTI/Vasvári Tamás Az alapítványok működését ez nem zavarta. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Igaz, ez a jelek szerint nem volt hatással a szervezetek működésére, hiszen mindkettő jelentősebb támogatási összeg sorsáról döntött.

Míg a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány 316,3 milliós pályázati támogatást juttatott,

addig a Mészáros Alapítvány 92,6 milliót.

Erre pedig úgy lehetett módja, hogy még rengeteg pénz pihent a bankszámlákon. Előbbi alapítvány a 2021-es évet 541 milliós, utóbbi pedig 622 milliós pénzeszközzel indította.

Ennek ellenére a tavalyi év gazdálkodása mélyen veszteséges lett annak eredményeként, hogy bevételként szinte semmilyen adományt nem tudtak elkönyvelni - legalábbis a 3 millió forint a több százmillióhoz képest semminek is nevezhető -, közben pedig a támogatási tevékenységet zavartalanul folytatták.

A Mészáros Alapítvány 164 milliós veszteséggel zárta a 2021-es évet, A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány pedig ennél is nagyobb, 325,1 milliós mínusszal.