Ez egyelőre nem az Adidas világbajnoksága

A Katarban zajló labdarúgó-világbajnokság nem csak a válogatottak, de az őket felszerelő sportszermárkák versengése is. Egyes elemzők már a rajtnál eldöntöttnek látták ezt a csatát, hiszen a 32 résztvevő ország közül 13 a Nike által biztosított mezben játszik, ezzel jócskán maga mögé utasítva a nagy vetélytárs Adidast. Érdemes megjegyezni azt is, hogy régen volt ennyi különböző sportruházati szponzor a labdarúgás legfontosabb seregszemléjén.

A két gigantikus sportszermárka mellett ugyanis ott van a Puma, Hummel (Dánia), Kappa (Tunézia), New Balance (Costa Rica) és három, Magyarországon gyakorlatilag ismeretlen márka, a Majid (Irán), a Marathon (Ecuador) és a One All Sports (Kamerun) is. Ilyen sokszínűségre a 2000-es években még nem volt példa, ami egyben jelzés, hogy a Nike és az Adidas nem tartja létkérdésnek, hogy minél több csapatot szerezzenek meg a másik és a kisebb konkurensek elől.

Brazil szurkoló a világbajnoki trófea másával a katari labdarúgó-világbajnokságon. Fotó: MTI/AP/Andre Penner Brazil szurkoló a világbajnoki trófea másával a katari labdarúgó-világbajnokságon. Fotó: MTI/AP/Andre Penner

Azt persze érdemes megjegyezni, hogy amióta a sportszermárkák versenyeznek, arányaiban ilyen kevés csapatot még nem támogatott az Adidas. Idén ugyanis a németországi vállalat csupán hét nemzeti csapatot szerelt fel, ami nagyjából a teljes létszám ötöde. Ha már statisztikák, akkor érdemes azt is megjegyezni, hogy ez csupán a harmadik alkalom, hogy a Nike felülmúlja a válogatottak számában az Adidast, és ahogy a fentiekből is kikövetkeztethető, ez a legnagyobb különbség, amely a két sportszermárka között valaha kialakult a világbajnokságokon.

Az Adidas szóvivője ennek kapcsán úgy nyilatkozott, hogy ez a társaság részéről tudatos stratégia eredménye. Nem a mennyiséget, hanem a minőséget tartotta szem előtt a német vállalat Stefan Pursche szerint. A Bloombergnek még a vb kezdete előtt nyilatkozó vezető szerint négy olyan csapatot is az Adidas támogat, amely a végső győzelemre is esélyes, így Argentína, Spanyolország, Belgium és természetesen Németország is háromcsíkos szerelést visel.

A világbajnokság előtt az Adidas magyarázata még csak-csak állt, ám a torna első körét követően mindez erősen megkérdőjeleződött, hiszen a Lionel Messi vezette dél-amerikai és a német gárda is komoly pofonba szaladt bele, míg a harmatosan játszó belgákat az ismét remeklő kapusuk, Thibaut Courtois mentette meg attól, hogy az előzetesen megmosolygott kanadai válogatottól ne kapjanak ki. Az Adidasban játszó csapatok közül egyedül a spanyolok villogtak, a szakértők viszont továbbra sem hisznek abban, hogy az alaposan megfiatalított ibériai gárda ott lehet majd a fináléban. A másik három Adidast viselő válogatott közül Japán ugyan legyőzte a németeket, de ettől még nem lettek favoritok, Wales a kiesés szélére került, Mexikó pedig elég vérszegény játékot mutatott a lengyelek ellen.

Lionel Messi és az argentin válogatott is óriási csalódást okozott. Fotó: MTI/EPA/Nusad Szekkajil Lionel Messi és az argentin válogatott is óriási csalódást okozott. Fotó: MTI/EPA/Nusad Szekkajil

Annyi vigaszuk persze lehet, hogy legalább a hazai konkurensük, a Puma nem fogja őket lekörözni, amiben persze az is közrejátszik, hogy az ő legnagyobb favoritjuk, Olaszország el sem jutott Katarba. A Puma elsősorban az afrikai válogatottaknál erős, hiszen Ghána, Marokkó és Szenegál is ilyen mezben játszik. Bár mindhárom csapat odatette magát, ám az eddigi eredmények alapján könnyen lehet, hogy a csoportjukból sem tudnak továbblépni. De a szerb vagy az uruguayi csapatról is nehéz elképzelni, hogy akár csak az elődöntőbe eljussanak. A svájciak eddig egy mérkőzést játszottak, melyet meg is nyertek Kamerunnal szemben.

A két német sportszergyártó válogatottjaival szemben a Nike legerősebb csapatai sokkal biztatóbban kezdtek, hiszen az angolok egy hatost szórtak Iránnak, és a franciák négy gólja is meggyőző volt. Kisebb arányban, de nagyon meggyőzően mutatkozott be Brazília is. Nyögvenyelősebben, de legalább győzelemmel kezdett a holland és a portugál csapat. Ami a gyengébbnek tartott, de fontosabb piacokat illet, az amerikai válogatott versenyben maradt két döntetlen révén, míg a szaúdi nemzeti tizenegy komoly médiafigyelmet kapott az argentinok elleni győzelem kapcsán. Más kérdés, hogy a többiek kapcsán már borúlátóbbak lehetnek a Nike kilátásai: Katar gyakorlatilag kiesett, és az ausztrálok, a kanadaiak és lengyelek helyzete nem túl rózsás. Horvátország és Dél-Korea, pedig "semmit sem mutatott" cikkünk írásáig.

Ahogy a csoportmeccsek első körében, úgy persze lehetnek még a világbajnokságon nagy meglepetések, de az eddigi játék és a valószínűségszámítás alapján nehéz lesz innen az Adidasnak vagy valamely kisebb márkának fordítani és legyőzni a Nike-t a katari világbajnokságon.