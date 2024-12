Ezzel a vásárlással tényleg belenyúlt a tutiba az Orbán-kormány?

Mint ismert, 2024 júniusában igen borsos, 3,1 milliárd eurós áron, de sikerült elérnie a kormánynak, hogy a repteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. többségi magyar tulajdonba kerüljön – az azóta sorozatosan rekordokat döntögető „aranytojást tojó tyúkkal” pedig nagy terveik vannak. Ahogy arról korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk, 2032-re akár már a harmadik terminált is felhúzná a kormány:

A Budapest Airport vezetősége a következő időszakban is jelentős növekedésre számít, ezért már megkezdődtek az előkészületek a kapacitások bővítésére és az infrastruktúra fejlesztésére. Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója szerint Magyarország és Budapest növekvő turisztikai vonzereje egyre több látogatót vonz az országba.

Az idei év első tíz hónapjában a budapesti repülőtér minden hónapban új egyéni rekordot állított fel, meghaladva még a 2019-es csúcsév havi adatait is. Október végére az összesített utasforgalom túlszárnyalta a 2023-as teljes évet, és a legnépszerűbb úti célok között London, Isztambul és Milánó szerepeltek.

A reptér forgalma az év első tíz hónapjában már meghaladta a 2023-as teljes éves utasszámot, és a vállalat a továbbiakban is dinamikus bővülést vár. 2024 októberében a Liszt Ferenc Repülőtér utasforgalma 19,8 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, ezzel kiemelkedve az ACI Europe húsz vizsgált repülőtere közül. Csak hét légikikötő ért el kétszámjegyű növekedést ebben az időszakban, de a budapesti repülőtér ezzel az eredménnyel a nagy európai légikikötőket is maga mögé utasította.

Az Európai Repülőterek Nemzetközi Tanácsának (ACI Europe) jelentése szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2024 októberében az utasforgalom növekedését tekintve a leggyorsabban fejlődő európai légikikötővé vált – derült ki a szerkesztőségünknek is megküldött közleményből.

