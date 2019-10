Felpörgött a toborzás az épülő debreceni BMW-gyárban

Ugyan a debreceni BMW-gyár a működését majd csak 2023-ban kezdi meg, a toborzás az üzem kötelékébe már áprilisban megkezdődött, és azóta is zajlik.

Korábban már írtunk arról, hogy belevágott a BMW a toborzásba, az építkezés előrehaladtával pedig egyre magasabb szintre kapcsolják a tempót. Az autógyártó jelenleg 14 munkakör betöltésére keresi az embereket, a legváltozatosabb területeken.

Az az álláshirdetéseket megnézve rögtön látszik, hogy a magas szintű angol nyelvtudás alapkövetelmény, és szinte minden esetben szükséges többéves szakmai tapasztalat és az egyetemi végzettség is. De kiket vár most a BMW? Kiemeltük a legérdekesebbeket.

Keresik például az egészségügyi részleg fejét, az ideális jelölt itt általános orvosi végzettséggel és üzemorvosi tapasztalattal rendelkezik. A leendő vezetőnek nem csak az üzemmel kapcsolatos teendők és az orvosi ellátás megszervezése tartozik a feladatkörei közé majd, hanem az is, hogy vészhelyzet esetén el tudjon látni sérülteket. A nyelvtudás elengedhetetlen: folyékony üzleti angoltudás szükséges, a német ismerete ebben az esetben is előny.

A BMW keres egy tapasztalt projektmenedzsert is, aki elsősorban arra fókuszál majd, hogy a HR-es megoldások mindennapokba történő beépítését levezényelje. Az emberi erőforrás vagy üzleti adminisztráció terén szerzett felsőfokú végzettség mellett a jelentkezőktől azt is elvárják, hogy legalább 7 év projektmenedzseri tapasztalattal és megfelelő nyelvismerettel rendelkezzen, és ismerje az agilis megoldások használatát is.

Szintén keresik az épülő gyár tűzoltóparancsnokát is, akinek a mindennapi tűzoltósági feladatok ellátása mellett a tűzvédelmi tanácsadás is a feladatai közt szerepel majd. A nyelvtudás nála is alapfeltétel, valamint a komoly tapasztalat: a gyár olyan jelentkezőket keres, akik minimum 8 éves aktív tűzoltói pályafutással rendelkeznek.

Nagy tervek

A jelenleg is elérhető állások közül a legérdekesebb talán az, amelyet „flotta és mobilitás specialista” néven hirdettek meg. Annak, aki ezt a pozíciót betölti, igen komoly feladatai lesznek, hiszen amellett, hogy a cégautók kiutalásának feladata, és a hazai hatóságokkal kialakított jó kapcsolatok fenntartása is ráhárul majd, a flottafelelős részt vesz majd abban a projektben, amelynek keretében a BMW az alkalmazottak számára egy car-sharing szolgáltatást fejleszt ki Debrecen közigazgatási határain belül. A jelentkezőtől elvárás a szakterületre vonatkozó diploma, a jó analitikai készség, a folyékony üzleti angol nyelvtudás, a jogosítvány, valamint az is, hogy munkájának első két évben tudja vállalni azt, hogy sokat utazzon továbbképzések miatt Európában.

A vállalat emellett keres még Debrecenbe például termékmenedzsment-szakértőket, HR-szakembereket, recruitereket, és a szükséges munkavállalói továbbképzéseket menedzselő munkatársakat is.