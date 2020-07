Felvásárolja az eBay apróhirdetési üzletágát a Jófogás és a Használtautó.hu tulajdonosa, az Adevinta

A Magyarországon is jelenlévő Adevinta ezzel a világ legnagyobb online apróhirdetési cégcsoportjává válik.

A felvásárlás várhatóan 2021 első negyedévére zárulhat, de még a részvényesek jóváhagyására, illetve a szabályozó hatóságok áldására, illetve egyéb feltételek teljesülésére is szükség lesz.

Az eBay Classifieds Group 13 országban tölt be vezető szerepet a helyi apróhirdetési szolgáltatások piacán. Az eBay olyan vezető márkákkal rendelkezik mint a Mobile.de, a Gumtree, a Marktplaats, a dba, a Bilbasen, a Kijiji, a 2dehands, a 2ememain, a Vivanuncios, az Automobile.it, a Motors.co.uk, az Autotrader (Ausztráliában), a Carsguide (szintén Ausztráliában), és az eBay Kleinanzeigen,valamint hirdetési technológiai megoldásokkal is rendelkezik.

