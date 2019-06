Fifa-botrány: Ez bűzlik - távoznia kell a svájci szövetségi ügyésznek, mert találkozott Infantinóval

Lauber és - a ma már Fifa-elnök - Infantino 2016-ban esett magántalálkozóiról már tavaly tudomást szerezhetett a nagyközönség, mert a Football Leaks oldalán közzétett dokumentumok között e találkozók is szerepeltek. A szövetségi ügyész távozása visszavetheti a világ futballjának vezető testületét érintő korrupciós ügyek vizsgálatát - írja a Financial Times.

Lauberék távozását tehát a svájci szövetségi Büntetőbíróság egy évvel a találkozók nyilvánosságra kerülése után rendelte el, az eljárásrend "szookatlan" megsértésére hivatkozva. A felek között 2017-ben egy harmadik találkozóra is sor került Bernben, amiről idén adott hírt a svájci sajtó.

A svájci törvények értelmében az ügyészeknek kötelező részletes feljegyzéseket készíteni minden olyan találkozóról, amit folyamatban levő vizsgálataik alanyaival folytattak. Lauber ezt minden esetben elmulasztotta megtenni, amikor Infantinoval találkozott.

Michael Lauber svájci államügyész és Gianni Infantino, a Fifa elnöke Michael Lauber svájci államügyész és Gianni Infantino, a Fifa elnöke

Labuernek nem ez az egyetlen ilyen ügye: ugyanígy nem készített feljegyzéseket a Petrobras elleni korrupciós ügyekben folytatott találkozóiról sem. Lauber ezt egyenesen az ügyészség elleni támadásként kommentálta, tagadva, hogy bármi rosszat is tett volna.

A svájci szövetségi büntetőbíróság mindenestre most megelégelte a helyzetet, és indoklásában kifejtette, hogy tisztázatlan, miért kellettek ezek a találkozók az eljárás rendezett lefolytatásához. A technikai és szervezési kérdéseket rendszeres és hivatalos keretek között ugyanis elvégezték a felek.

A magánbeszélgetések tartalma az eljárásban érintett többi szereplő számára nem volt tudható vagy ellenőrizhető - hangzik a bíróság verdiktje, amely megkérdőjelezi Lauber feddhetetlenségét is, felvetve, hogy ezek a találkozók tisztességtelen előnyben részesíthették a Fifát.

Ez a hozzáállás nem összeegyeztethető azzal a kötelezettséggel, hogy az eljárásban érintett minden felet egyenlő és méltányos elbánásban kell részesíteni, írja a bíróság. Márpedig ezekről a találkozókról a többi érintett fél csak tavaly, a sajtóból értesülhetett.

Lauber elismerte az első két találkozót, de kezdetben tagadta a harmadikat. Később ugyan mégis elismerte, hogy harmadszor is beszélt Infantinóval, ám elmondása szerint már nem emlékszik semmire, miről is beszéltek. Ugyanígy vallott a találkozó többi résztvevője is (Lauberen és Infantinón kívül még Infantino régi iskolatása vett ezeken részt, aki a beszélgetéseket összehozta).

Általában ilyen találkozókat az ügyészi irodában szokás lebonyolítani, nem kocsmákban vagy luxushotelekben. Ez bűzlik - nyilatkozta Mark Pieth, a Baseli Egyetem büntetőjogi professzora, aki egyébként az OECD megvesztegetés elleni munkacsoportját is vezeti.