Globális újrahasznosítót hozott Magyarországra a dohányipari óriás

A PMI hatalmas vállalati átalakuláson megy keresztül a füstmentes jövő elérésének érdekében. A vállalat a környezetbarátabb termékek fejlesztésével, valamint a termékek élettartamának és javíthatóságának fejlesztésével, és azok újrahasznosításával kíván hozzájárulni a körforgásos gazdaság megteremtéséhez. A vállalat célja, hogy 2025-ig minden füstmentes elektronikai eszköze környezetbarát tanúsítással rendelkezzen, és valamennyi fogyasztó számára a használt termékek visszagyűjtése és újrahasznosítása elérhető legyen, hangzott el a társaság hétfői sajtótájékoztatóján.

Kapcsolódó cikk Elbúcsúzhatunk a hagyományos cigarettáktól egy dohánygyár vezetője szerint Meghökkentőnek tűnhet a világ egyik legnagyobb dohánygyárának, a Philip Morris International vezérigazgatójának kijelentése, Jacek Olczak szerint a hagyományos cigarettázás napjai meg vannak számlálva.

Miguel Coleta, a PMI fenntarthatósági igazgatója azt hangsúlyozta a helyszín kiválasztása kapcsán, hogy Magyarországra elhelyezkedése, infrastruktúrája és az itt tapasztalható befektetési környezet miatt esett a választásuk. A PMI tervei szerint 2025-re a füstmentes termékek adják majd a bevételeik felét, és ennek – illetve a fenntarthatósági céljaiknak - megfelelően a tevékenységük is változik. Ebbe a folyamatba illeszkedik a most felavatott globális újrahasznosító üzem létrehozása, amely globálisan a második ilyen egységük.

150 ezer füstmentes eszközt dolgoznak fel az új magyarországi üzemben (Fotó: PMI) 150 ezer füstmentes eszközt dolgoznak fel az új magyarországi üzemben (Fotó: PMI)

A magyarországi létesítmény létrehozására a vállalat első körben mintegy 10 millió USA dollárt (3 milliárd forintot) fordított. A kezdeti beruházáson túl ezt követően évi minimum 3,4 millió USA dollár, tehát kb. egymilliárd forint rendszeres ráfordítás várható, mely később további fejlesztési, növekedési ráfordításokkal bővülhet. Az új üzemben kezdetben száz főnek adnak majd munkát.

Az is elhangzott, hogy a kezdeti fázisban kb. havi 150 ezer eszközt (IQOS) dolgoznak fel a magyarországi központban. Ezek elsősorban Európából érkeznek hazánkba. Hosszú távon azonban a vállalat ennél is nagyobb lefedettséget, és további lényeges kapacitás bővítést tervez annak érdekében, hogy biztosan ki tudják majd szolgálni Magyarországról a folyamatosan növekvő igényeket.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára arról beszélt, hogy a koronavírus átalakította az életünket, nem csak egészségügyi, hanem gazdasági kihívást is jelentett. A kormány deklarált célja az volt, hogy megtartsák a munkahelyeket, illetve új állások létesüljenek az országban. Ennek köszönhetően 2020-ban 1435 vállalattal kötöttek munkahelymegtartó és -bővítő megállapodásokat, illetve ezek keretében jelentős beruházásokat is vállaltak az érintett cégek, összességében 1700 milliárd forint értékben. Az államtitkár szerint ebbe a sorba illeszkedik a Philip Morris most bejelentett új beruházása is, amely keretében a PMI Japán mellett második országként Magyarországra telepítette a globális újrafeldolgozó üzemét, számos új munkahelyet is létrehozva.