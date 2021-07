Gyors reakció és rugalmasság az MKB Banknál

Kollega-Tarsoly Dániel, az MKB Bank vállalati üzletfejlesztésért felelős vezetője szerint a változatos, rendkívül gazdag hitelkínálat és krízistermékek mellett a pandémia hatásaira adott gyors reakcióképesség és rugalmasság volt a bank eredményességének a kulcsa.

Valamivel több, mint egy év telt el a pandémia miatti korlátozásokból és annak hatásait talán már képesek vagyunk összegezni. Az MKB Bank számára milyen eredményekkel és tanulságokkal szolgált az elmúlt valamivel több, mint egy év?

A pandémia hirtelen kényszerített rá minket arra, hogy közel 1200 dolgozónkat – ami az MKB Bank akkori munkavállalóinak körülbelül kétharmada - otthoni munkavégzésre rendeljük, kvázi „bezárkózzunk”. Ez hatalmas szám és hatalmas logisztikai, szervezési, műszaki teljesítmény volt, amely a bank szinte minden területét érintette. Ezt pár nap alatt, sőt, a zömét egy délután során megoldottuk. Ebben nagy segítségünkre volt, hogy már korábban komoly digitális fejlesztésekbe kezdtünk, ami érintette a home office témakörét is. A pandémia előtt nálunk a heti egy nap home office bizonyos területeken már általánosnak számított, így a technológiai alapfeltételek rendelkezésre álltak. Az ügyfeleink szintén „bezárkóztak”, így maradt a digitális kapcsolattartás és ügymenet, ami szintén további fejlesztéseket követelt meg tőlünk. Kialakítottuk a videobank szolgáltatást, a bankfiókjainkban megvalósítottuk a kölcsönös biztonságot elősegítő digitális sorbanállást, így elég akkor a tárgyalótérbe belépnie az ügyfélnek, amikor csak ő és az ügyintézőnk van jelen. De ezen felül még számtalan megoldást fejlesztettünk ki rekordidő alatt ebben a helyzetben.

Mit jelent a moratórium az MKB Bank számára és milyen megoldásokkal készülnek a moratórium utáni időkre?

Az MKB Bank vállalati hitelportfoliója egészséges, várakozásaink szerint nem lesz jelentős a moratóriumot továbbra is igénybe vevő vállalkozások száma. Fontos azonban, hogy akár a moratórium lezárását követően üzleti működésüket lassabb ütemben visszaépítő ügyfeleink számára is nyújtsunk pénzügyi megoldásokat.

Módosultak esetleg a fókuszpontok az MKB Bank számára az elmúlt másfél év hatására? Mely területek a legfontosabbak jelenleg a bank eredményessége szempontjából? Mivel lehet ilyen időszakban javítani a hatékonyságot?

Jelentős vállalati – és azon belül is közép- és nagyvállalati – ügyfélkapcsolatokkal rendelkező bank vagyunk és ez a kompetencia az elmúlt évben sem változott. A KKV szegmens mellett a strukturált finanszírozás és azon belül a kereskedelmi ingatlanfinanszírozás az utóbbi időszakban ismét nagy hangsúlyt kapott. A KKV szegmensben a felső-középvállalatok számára nyújtott szolgáltatásaink dominálnak. Hatékonyság tekintetében már 2019-ben is nagyon jól álltunk számos nézőpontból, ezen a digitális kapcsolattartás tovább fejlesztésével még tudtunk javítani.

Hogyan alakult a gazdaságvédelmi akcióterv keretében kibocsátott konstrukciók iránti érdeklődés? A Növekedési Kötvényprogram mennyire tekinthető sikeresnek és mennyiben javította a vállalatok forrásellátottságát?

Az elérhető összes krízisterméket és konstrukciót azonnal bevezettük a kínálatunkba, implementáltuk rendszereinkbe. Ügyfeleink visszaigazolták gyakorlatunk helyességét, mivel minden hiteltermékre szép számmal érkezett igénylés. A Növekedési Kötvényprogram elsősorban a közép- és nagyvállalati ügyfélkörben közkedvelt, ezekben a szegmensekben jelentős volumenben történt kihelyezés.

A fenntarthatóság egyre nagyobb figyelmet kap a pénzügyi szektorban is. Milyen konstrukciókkal készült az MKB Bank?

Az MKB Pénzügyi Csoportnál 2020 is a fenntarthatóság jegyében telt. Ennek keretében kialakítottuk az MKB Bank fenntarthatósági és klímastratégiáját, amely érthetően globális, európai és nemzeti szintekről táplálkozik. Alapja a Párizsi egyezmény, a European Green Deal, és a NEKT (Nemzeti Energia-és Klímaterv). Két fő mezsgyét határoztunk meg magunknak. Az egyiknél az MKB Bankra, mint vállalatra tekintünk és az ökológiai lábnyomunk csökkentésére készítettünk terveket – napelemek, home office, digitális kapcsolattartás, MOL bubi használata, paperless & contactless, stb. -, amelyek támogatnak minket zöld céljaink elérésben. A másik fő területnél kereskedelmi bankként az ügyfeleinknél szeretnénk támogatni az általuk is kitűzött zöld célok teljesülését olyan fenntartható beruházásokat segítő hitelekkel, amelyek megkönnyítik ezek létrejöttét. Ma a fenntarthatóság már nem csak lehetőség, egyre nagyobb hangsúlyt kap a pénzügyi szektorban is.

Az online piac, a digitalizáció igen gyors megerősödését látjuk az elmúlt egy-másfél évben a karanténnak köszönhetően. Mennyiben befolyásolja ez a cégek és a bankok működését, az MKB Bank jövőbeni terveit, fejlesztéseit?

Abszolút mértékben. Elképesztően sok és kiváló digitális eszközünk van, amelyek mindegyike hatalmas segítség a mindennapi működésünkben, ezért ezek garantáltan jellemezni fogják az MKB Bank későbbi működését, sőt, további fejlesztésekre ösztönöznek minket.

Mi marad meg személyes élményként a pandémiás időszakból?

Banki szemmel nézve a hihetetlenül gyors reakció és rugalmasság, amit felmutattunk. Személyesen - ahogy gondolom sokaknak - a home office néha egészen extrém működéseket eredményező szokatlan életritmusa.

