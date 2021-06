Habony Árpád egyre szegényebb, 100 ezres veszteség érte a cégét

Ezúttal 97 ezer forintos mínuszban zárt a Színes Tinták Kulturális Tanácsadó Bt., Habony Árpád titokzatos kormányzati tanácsadó és testvére vállalkozása - derül ki a cég nyilvánosságra hozott 2020-as beszámolójából. A mikrocégnek évek óta nincsen bevétele, így volt ez tavaly is. Jelenleg ez az egyetlen olyan magyar cég, amelyben Habony Árpád érdekelt.

Habony Árpád cégének nincs bevétele

Adózott eredménye az elmúlt években 61 és 160 ezer forint között ingadozott, mínuszban. Vagyis veszteséges volt, mégha minimális mértékben is. Például 2018-ban 83 ezer forintos mínuszban zárt, 2019-ben pedig 61 ezer forint veszteség érte. Az a veszély ugyanakkor nem fenyeget, hogy tőkerendezésre szorul a cég, mert bár a jegyzett tőkéje 10 ezer forint, a saját tőke állománya 1,189 millió forint volt tavaly, köszönhetően az 1,276 milliós eredménytartaléknak. A 97 ezer forintos veszteség úgy jött össze, hogy a cégnek 30 ezer forint rövid lejáratú kötelezettsége van, és 61 ezer forint anyagjellegű ráfordítása volt.

A Színes Tinták székhelye a Szinyei Merse Pál utca 10. Ez a cím az ország egyik legnagyobb cégtemetőjét takarja, ahova több mint ezer cég van bejegyezve. A tanácsadó társaságtársaságnál nincsenek foglalkoztatottak, a vezetők nem vettek fel előleget, kölcsönt.

Habony Árpád nevével minden lelkes hírkövető találkozott már. Arról viszont jóval kevesebbet tudni, hogy az Orbán Viktor közvetlen környezetében mozgó tanácsadó tulajdonképpen miből is él. Lapunk is írt arról, hogy a Magyarországon bejegyzett Aero Investment Partners Zrt. vette meg a katonai kiképző és könnyű harcászati gépeket gyártó cseh Aero Vodochodyt. A szerződés értelmében a részvények 100 százaléka a Penta Grouptól az 51 százalékban Tombor András üzletember és 49 százalékban a cseh Aero International tulajdonában álló cégcsoporthoz került. Ha valakinek ismerős lehet Tombor András neve, az nem a véletlen műve. Egy időben sokat foglalkozott a személyével a magyar sajtó, miután Habony Árpád NAV-vizsgálatakor azt mondta, ő adott 20 millió forintos kölcsönt neki.

Londoni hírek

Másik ismert vállalkozása Habony Árpádnak Londonhoz kapcsolódik: 2019-ben alapított nemzetközi hírügynökséget, a V4 Agency most is működik. A V4NA LTD. 57 százalékos tulajdonosa az origo.hu-t működtető New Wave Media Group Kft., így a jobboldali sajtóalapítvány (KESMA) tulajdonában van a cég többsége, de a 444.hu cikke szerint 40 százaléka Habony Árpád tanácsadócégéé, a londoni Danube Business Consulting Ltd.-é. A cég ügyvezetője pedig Lánczi Tamás volt, aki politológusként ismert, de jelenleg a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál, tehát a közmédiában az online igazgatóságot vezeti.