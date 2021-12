Hamilton diadalát vagy a Mardoll X-Faktoros búcsúját nézték többen?

Egy hete reaktiválta az mfor.hu korábbi sikeres sorozatát, amelyben hétről-hétre beszámolunk a tévés nézettségi adatokról. Ahogy akkor írtuk, a hétköznapokon érdekesen alakultak a történések, hiszen a Farm VIP ugyan nem hozott rossz számokat, sőt volt olyan nap, amikor a közös műsorsávban a Konyhafőnök VIP-nél erősebb számokra volt képes. A TV2 szempontjából viszont hátrányt jelent, hogy míg a tanyasi reality egyórás műsorfolyammal rendelkezik, addig az RTL Klub főzős műsora gyakorlatilag egy egész estés showműsorrá lett felhabosítva. A csatorna számára a 2,5 órányi műsor természetesen elég kényelmes, hiszen nem kell gondolkodni sokat a programstruktúrán. Az más kérdés, hogy a nézők számára mennyire jó ez a "rétestészta", hiszen egy feszesre vágott műsor vélhetőleg érdekesebb lenne.

Egy hete azt írtuk, hogy a Farm VIP erős kezdés után némileg ugyan visszaesett, de úgy tűnt, hogy megtalálta a közönségét, hiszen a hét végére a számai stabilizálódtak. Ez a feltételezés a most publikált heti számok alapján megerősítést nyert, hiszen Bódi Sylviék a tévé előtt ülők nagyjából 15 százalékát érdekelte, és ettől a szinttől csak pénteken maradt el szignifikánsan. Eközben a Konyhafőnök VIP a főműsoridőben a 18-49-es korosztályban ugyan biztosította az RTL Klub számára a fölényt, de a teljesítménye hullámzó volt. Láttunk olyan estét, amikor a közönségaránya 15,4 százalékot ért el, de volt olyan este is, amikor a tévé előtt ülők 18 százaléka nézte a műsort.

Az RTL egy héttel korábban azzal dobott nagyot, hogy a relatív szoros hétköznapok után a hétvégét fölényesen nyerte. Az nem volt kétséges, hogy a szombatot az X-Faktor révén behúzza, az viszont érdekes volt, hogy az egy héttel korábbi hanyatlás vajon folytatódik-e? Legutóbbi nézettségi beszámolónkban ugyanis ezt írtuk: „Míg a 45 és a 46. héten is a 30 százalékhoz közelített az X-Faktor közönségaránya, addig most 24 százalék alatt maradt. Ráadásul az utóbbi három hétben a kereskedelmi célcsoportban nagyjából 90 ezer nézőt veszített a tehetségkutató műsor. Ha a 4 éven felüli nézőket vizsgáljuk, akkor már más a helyzet, hiszen itt a 46. hét jelentette a mélypontot, és ebben a csoportban az X-Faktor a mögöttünk hagyott héten már erősebb számokat ért el, mint egy héttel korábban.”

Jó nézettségi számokat hozott a Forma-1, de erős volt a konkurencia (Fotó: MTI/EPA/AFP/Giuseppe Cacace) Jó nézettségi számokat hozott a Forma-1, de erős volt a konkurencia (Fotó: MTI/EPA/AFP/Giuseppe Cacace)

Az X-Faktor jubileumi évadának újabb élő show-ja a 18-49-es célcsoportban javított a közönségarányán, hiszen 26,4 százalékot ért el. Ebben a csoportban nézőszámban is közel 10 százalékkal sikerült erősíteni. A teljes lakosság esetében érdekes dolgot láthattunk, hiszen a műsor közönségaránya nem változott, ám mivel kevesebben nézhettek tévét, ezért a 4 éven felülieknél kis mértékben csökkent a műsor nézettsége. Szombat este – valószínűleg a tehetségkutató iránti érdeklődésnek köszönhetően a csatorna átlagánál erősebb nézettséget hozott az X-Faktor után az Adele – Az interjú című exkluzív koncertfilm és interjú a tizenötszörös Grammy-díjas énekesnővel. A TV2 aznap este az Életrevalók című francia vígjátékot mutatta be, ám az nem tudott érdemben konkurálni a tehetségkutatóval, ellenben a csatorna átlagához közeli eredményt ért el.

A vasárnap is érdekesnek ígérkezett, hiszen az M4 csatornán 18 órától Forma-1-es közvetítés volt. Az autóverseny az idei évben, hosszú idő után kiélezett küzdelmet hoz, a világbajnoki cím a vége előtt egy futammal nem dőlt még el. Olyannyira nem, hogy a címvédő Lewis Hamilton és a trónkövetelő Max Verstappen egy fordulóval a vége előtt azonos pontszámmal áll. Ez pedig azt sejtette, hogy a hétvégi futam jó nézettséget ér majd el. Ám ez csak részben teljesült, hiszen ezúttal nem a kora délutáni műsorsávban volt az autóverseny, így komoly konkurenciával kellett szembe néznie. Megverte ugyan mind az RTL Klubon adott Men in balck - Sötét zsaruk a Föld körül című filmet, ahogy a TV2 új showműsorát, a Nagy ő-t is. Érdekesség, hogy utóbbi csatorna az elmúlt időszakban többnyire jó érzékkel indít sajátgyártású műsorokat, ám ezúttal a társkereső reality húzta a legrövidebbet, hiszen a közönségaránya elmaradt a Will Smith filmtől. Ugyanakkor a Forma-1-et a fent említett két program kellőképpen visszafogta, így a heti számokban nem tudott a legjobban teljesítő műsorral konkurálni.

A 48. heti adatokat összefoglalva azt láthattuk, hogy a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub és a TV2 heti átlagos közönségaránya is csak minimálisan változott. Az RTL Klub esetében az egy héttel korábbi 15,6 százalékról 16,3 százalékra lépett előre. Eközben a TV2 10 százalékról 10,6 százalékra kúszott fel.