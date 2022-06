Hernádi Zsolt kivezetné az árkorlátozást, ellátási gondok lehetnek különben

Hosszú interjút adott Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Mandinernek. Az olajembargós megállapodással alapvetően elégedett, de nem teljesen.

"Maradtak benne elvarratlan szálak: például korlátozottan lehet majd orosz olajból finomított terméket exportálni. Pár hónap múlva több közép-európai ország nehéz helyzetbe kerül emiatt. De több ország fellélegezhet, és persze csöndesen néhány ország is – például Németország, azon belül is Brandenburg tartomány – haszonélvezője lesz annak, amit Magyarország Brüsszelben kiharcolt. Tettük a dolgunkat"

Ha teljes embargó lépett volna életbe, az szerinte is - a kormány kedvelt szófordulatával - atombombával ért volna fel, de így is vár problémákat.

Mi több, úgy gondolja, "az intézkedés rövid távú hatását nézve sokkal fájdalmasabb az EU-nak, mint Oroszországnak", hiszen az oroszok máshova is el tudják adni az olajat, és már meg is tették az ehhez szükséges lépéseket.

Két esztergomi luxusszálloda is a Mol-vezér érdekeltségébe került az elmúlt években.

Az orosz olajról más típusú olajokra való átállás költségeiről szólva megerősítette saját korábbi becsléseit, és kijelentette, hogy ez "nagyjából 500-700 millió dolláros" költséggel járna, szemben egyes elemzők és volt Mol-dolgozók állításával, akik jóval alacsonyabb összegeket emlegettek.

A tervezett gázembargóról szólva Hernádi ismét a kormány álláspontja mellé állt.

A befagyasztott üzemanyagárak esetében azonban már nem teljesen ért egyet a kormánnyal.

"A 480 forintos ár ennek a versenyárlogikának mond ellent azzal, hogy kiszorítja az importot, és felborítja a kereslet-kínálati egyensúlyt. Ez nemcsak arról szól, hogy mennyivel lehetne több a Molnak a jövedelme, hanem arról is, hogy az egyébként is labilis európai kőolaj- és dízelolajpiacon még egy bizonytalansági tényezőt beállítottunk. Mert senkinek ne legyen kétsége, középtávon azok sem fognak 480 forintért terméket behozni, akiknek hálózatuk van itthon, még akkor sem, ha van megfelelő mennyiségű üzemanyaguk. Ez a versenyárképzés logikája. Tudják, ez olyan, mint amikor kiöntök egy pohár vizet az asztalra: az arra fog folyni, amerre lejt az asztal. Megtehetem, hogy megemelem az asztalt, és akkor arra folyik, amerre akarom, csak előbb-utóbb elfárad a karom, és a kezemmel mást nem is tudok már csinálni. Erre elengedem az asztalt, és akkor a víz ugyanúgy folyik majd, mint annak előtte. Az ársapka és az extra elvonás verseny- és jövedelemkockázat egyben. De még egyszer: ez nem a pénzről szól, hanem az ellátásbiztonságról."