Idén már csak a karácsonyban reménykednek Ferihegyen

Folytatódik Ferihegy mélyrepülése, más repülőterekhez hasonlóan folyamatosan csökken a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma. A 2020 szeptemberében mért 88 000 főt meghaladó utasszám után októberben összesen 62 816 érkező és induló utast fogadott a fővárosi repülőtér, ez 95,7 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest – jelentette lapunknak az üzemeltető Budapest Airport.

Egyre több lesz az olyan nap, amikor alig találkozni utasokkal (fotó: MTI) Egyre több lesz az olyan nap, amikor alig találkozni utasokkal (fotó: MTI)

Az átlagos napi utasszám 1500 és 3000 fő között ingadozott októberben, szemben a tavalyi 40-50 ezer fővel. A vállalat novemberben is hasonló mértékű csökkenésre számít, decemberben a karácsonyi időszak hozhat némi utasszám-növekedést. Ez azt jelenti, hogy a Budapest Airport éves forgalma 2020-ban legfeljebb 4 millió fő lehet a cég szerint.

A járványhelyzetre és az azzal összefüggésben bevezetett korlátozásokra való tekintettel több légitársaság is felfüggeszti üzemelését, vagy csökkenti a közlekedő járatok számát novembertől. Az elérhető járatok listája novembertől egy új úticéllal egészül ki: az Egyptair hetente közlekedik Budapestről Hurghadába (Gurdakába).

Némi gyógyír, hogy a légiáru-szállítási üzlet hasít. Októberben 11 486 tonna légi teherárut kezeltek, ez 3,66 százalékos növekedés az eleve már erős forgalmú, több mint 11 000 tonnát jelentő szeptemberhez képest. Az 1-10. havi adatok alapján a repülőtér forgalma átlépte a bűvös 100 000 tonnás határt. A BA Zrt. megerősítette: a vállalat működése továbbra is stabil, finanszírozása biztosított. A repülőtér üzemeltetőjeként a Budapest Airport továbbra is garantálni tudja a repülőtér biztonságos és folyamatos működését, illetve az ehhez szükséges személyi állomány rendelkezésre állását. Korábban lapunknak azt nyilatkozta a vállalat, hogy a visszaesés ellenére folytatja a megkezdett nagyarányú fejlesztéseket. Közvetetten azt is közölte, hogy a tulajdonosok nem kívánnak megválni a cégtől.