Időpontot cserélhet a VOLT Fesztivál és a Balaton Sound

Év végi számunkban betekintést engedünk a Kieselbach-aukciókba és a 2020-ban 25 éves galéria generációváltásába. Ünnepi csemegékkel készültünk a kultúra, az utazás és a gasztronómia szerelmeseinek. Őket baszkföldi kulináris kalandozásra, különleges kiállításra, kihagyhatatlan színházi programra hívjuk.

Olvassa el a cikkajánlónkat és keresse december 18-tól a Piac és Profit magazint az újságárusoknál, ha lépést akar tartani a legfrissebb üzleti és társasági trendekkel!

Megrendelését itt adhatja le:

https://piacesprofit.hu/elofizetes/

Időpontot cserélhet a VOLT Fesztivál és a Balaton Sound

Fülöp Zoltán Fülöp Zoltán

Az idei egy kicsit gyengébb év, mint a tavalyi volt – foglalta össze pénzügyi szempontból a 2019-es fesztiválszezont a Piac és Profit magazinnak adott interjúban Fülöp Zoltán, a soproni VOLT Fesztivál egyik alapítója, a Sziget Zrt. fesztiváligazgatója A Balaton Sound nagyjából hozta a tavalyi számokat, a Sziget és a VOLT esetében viszont némileg visszaesett az eredmény. Ennek okairól is beszél a szakember a lapunknak adott interjúban, ahogyan arról is, miért és milyen mértében kényszerülnek a jegyárak emelésére. Fülöp Zoltán elárulta, hogyan alakulhat át 2021-től a csoporthoz tartozó fesztiválok szervezése és beszélt arról is, mit tartogatnak karácsonyra a diákoknak. Részletek a Piac és Profit magazinban. Keresse az újságárusoknál!