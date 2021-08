Indul a gazdaság újraindítását segítő állami viszontgarancia-program

A kormány célja a gazdaság gyors újraindítása, ennek egyik fontos eleme a vállalati fejlesztések és beruházások finanszírozásának erősítése. Az új viszontgarancia-program keretében a hitel- és kölcsönfelvétel esetén 85 százalékos, kötvénykibocsátás során 100 százalékos állami helytállást biztosít az állam, áll a Pénzügyminisztérium csütörtöki közleményében.

A Magyar Közlönyben ma megjelenő kormányrendelet tartalmazza a viszontgarancia működéséhez szükséges eljárási és technikai részletszabályokat. A rendelet többek között rögzíti, hogy milyen féltetelekkel köthet a cég készfizető kezességvállalási szerződést a beruházó, fejlesztő vállalkozásokkal, és ebből a körből egyértelműen kizárja a tartozást felhalmozókat, illetve a csőd-, felszámolás vagy végelszámolás alatt állókat.

Részletesen meghatározza azt is, hogy mire terjed ki a viszontgarancia, így például a kamatra, díjakra és egyéb járulékokra csak abban az esetben érvényes, ha azok összege már a kezességvállalásról szóló döntés időpontjában is pontosan ismert. A jogszabály rendezi az esetleges tartozások behajtásának menetét is, e szerint az államra átszállt követelésnél a végrehajtás nem az állami szerveket terheli, az a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. feladata, írja a Pénzügyminisztérium.