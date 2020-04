Jelentős létszámleépítés jön Mészáros Lőrincék szállodáiban

Mivel a munkálatok teljes zárás mellett huzamosabb ideig, akár két évig is eltarthatnak, az igazgatóság április 22-i ülésén döntött a csoportos létszámleépítési folyamat megindításáról, amely elsősorban ezeknek a hoteleknek a munkavállalóit érinti. Az intézkedésre az állami foglalkoztatási szerv, az Üzemi Tanács és a Szakszervezet bevonásával, a hatályos munkaügyi szabályoknak megfelelően kerül sor – írták a közleményben. Az Opus Global Nyrt. hangsúlyozta: elhelyezkedési tanácsadással, életvezetési coach-csal és átképzési támogatással segítik az érintett dolgozókat.

