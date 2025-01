Jól fogy az alkolhol a MÁV-vonatokon

Ha pedig 20 percnél többet késik a vonat vagy a busz, akkor a jegyár fele visszajár az utasnak. Kiderült az is, hogy mikor mond le.

A Budapest és Split közötti Adria IC-k étkezőkocsiján négyezren vettek ételt vagy italt, a legnépszerűbbek a hamburgerek voltak, és az utasok csaknem 6500 korsó sört is elfogyasztottak.

A közlemény szerint a turisztikai szezonban is népszerű volt az Utasellátó szolgáltatása a balatoni és a nemzetközi járatokon. Nyáron a főváros és Keszthely között ingázó Balaton InterCityk étkezőkocsiján csaknem 45 ezer, a Kék Hullám IC-k bisztrókocsiján pedig több mint 21 ezer tranzakció történt.

