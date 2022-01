Két befektető bejelentkezett az Újpestért - magyar kézbe kerül a fociklub?

Már decemberben is írtunk arról: küszöbön a megegyezés az Újpest FC eladásáról, a vevői oldalon pedig egy több üzletágban érdekelt magyar befektetői páros, Cseke István és Németh János léphet színre.

Később az is kiderült, hogy az üzlettársak egyik vállalkozásába tulajdonostársként egy korábbi újpesti labdarúgó, Kovács Zoltán László is beszállt - ami újabb találgatásoknak adott alapot arról, melyik cég veheti meg a lila-fehér focicsapatot.

Tényleg megvennék az Újpestet - az eladó nem tűnik annyira lelkesnek, mint a vevőjelöltek

A Nemzeti Sport most tovább görgeti a sztorit: a lap úgy értesült, továbbra is jó esély mutatkozik arra, hogy a felek hamarosan bejelentik az egyezség megszületését, hiszen a minden részletre kiterjedő tárgyalások folyamatosan zajlanak. Ezt pedig a két hírbe hozott befektetőjelölt is megerősítette - ezt a nyilatkozatot juttatták el a lapnak:

„Németh János és Cseke István, a Németh és Cseke Kft. tulajdonosai ezúton tájékoztatjuk a futballszerető, az Újpestért különösen aggódó közvéleményt arról, hogy a szándékunk az Újpest megvétele irányában töretlen, továbbra is maximálisan elkötelezettek vagyunk a futball kft. átvétele és üzemeltetése iránt! Örömmel tehetjük hozzá, hogy Roderick Duchatelet a tárgyalások megkezdése óta partner a futball kft. eladásában. A remélt megállapodás részletei természetesen üzleti titkot képeznek, de annyit elárulhatunk, hogy az ilyenkor elmaradhatatlan gazdasági és jogi átvilágítás még zajlik. A Roderick Duchatelet és általunk megbízott jogászok ugyanakkor már dolgoznak a végleges szerződés kialakításán.”

Érdekesség, hogy a témában ez ma már a második írása a Nemzeti Sportnak: az eladó fél, Roderick Duchatelet a korábban megjelent interjúban messze nem volt ennyire bizakodó (vagy éppen nyílt) a tárgyalásokat illetően. Egész pontosan úgy fogalmazott: "Ezek a pletykák már szinte attól a perctől kezdve keringenek, hogy az Újpest FC tulajdonosa lettem, és még ha ezek közül a legutóbbi valóban erőteljesebb, „hangosabb” is, mint a többi, ettől még nem lesz konkrétabb."

Decemberben az MTK ellen a 84. percben szerzett vezetést az Újpest, egy 87. és egy 97. percben kapott góllal mégis elvesztették a meccset. Vajon most minden rendben lesz az utolsó pillanatban is? Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt Decemberben az MTK ellen a 84. percben szerzett vezetést az Újpest, egy 87. és egy 97. percben kapott góllal mégis elvesztették a meccset. Vajon most minden rendben lesz az utolsó pillanatban is? Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Padló- és falburkolás mellé egy focicsapat?

A Németh és Cseke Kft. egyébként az Opten adatai szerint egy 2018-as alapítású cég padló- és falburkolás főtevékenységgel, amely már az első évben 290 milliós árbevételt hozott, 2020-ban pedig már 962 milliót kerestek. Az adózott eredmény tavalyelőtt 20,7 millió forint volt.

A társaság jegyzett tőkéje 3 millió forint. A cég 2020-as beszámolójához csatolt kiegészítő mellékletből kiderül: a társaság 50 százalékos tagja Cseke István, míg Németh János és Bányai Krisztián Balázs 25-25 százalékon osztozik.

Bár a Németh és Cseke Kft.-t említi a befektető-jelöltek közleménye, természetesen nem biztos, hogy ezen keresztül vennék meg az Újpest FC-t - lehet akár a Kovács Zoltán korábbi újpesti labdarúgót soraiban tudó SGF Silu Global Fund Holding is a befutó, amely a fentebb linkelt cikk szerint a taszári repteret is megveszi. Egyelőre sem a vételárról, sem a forrásokról nincs információ - a szóba jött cégek közül első ránézésre egyikben sem látszik egy OTP ligás fociklub megvételéhez elegendő pénz.