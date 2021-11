Kínai futballóriás vetette meg a lábát Magyarországon - az Újpestet akarják?

Nagy kínai futballbefektető jelent meg Magyarországon - derül ki a 24.hu cikkéből. Az FSG (Hungary) Holdings Kft. 4,45 milliárd forint törzstőkével jött létre, a tulajdonosi szálak némi offshore-kitérővel a Fosunhoz, Kína egyik legnagyobb nem állami tulajdonú globális vállalatcsoportjához vezetnek a lap szerint. A cég számos terület mellett a sportbizniszben is érdekelt, luxemburgi leánya a tulajdonosa például a Premier League-ben jól szereplő Wolverhampton Wanderers FC-nek is, de áttételesen a svájci Grasshoppers is az érdekeltségükbe tartozik.

Vajon mire készülnek Magyarországon? Kép: fosun.com Vajon mire készülnek Magyarországon? Kép: fosun.com

A lap felvetette, hogy itthon az egyetlen komoly, eladósorban lévő klub az Újpest FC, amelynek jelenlegi tulajdonosa hazai és külföldi vevőjelölttel is folytatott már előrehaladott tárgyalásokat. A klub ügvezetője a 24.hu megkeresésére azt mondta, a korábbiakhoz képest nincs új fejlemény a klub eladása körül, más hírt/pletykát nem kívánt kommentálni.

Az új cég terveinek felfedésében persze a legilletékesebb az FSG (Hungary) Holdings vezetője lenne, Yu Shi azonban azt üzente: nem kíván nyilatkozni.