Kínaiak vehették át a balmazújvárosi focicsapatot

A város képviselő testülete pénteken zárt ülésen tárgyalt a focicsapattal kapcsolatban érkezett befektetői megkeresésről. Információink szerint már a megállapodás is megköttetett.

A balmazújvárosi képviselő testület június 28-i ülésének egyik napirendi pontjaként szerepelt egy előterjesztés a "Balmazújváros Sport Kft.-vel kapcsolatos befektetői megkeresés tárgyában". Mivel a dokumentumot zárt ülésen tárgyalták, az előterjesztés és az ülésről készült jegyzőkönyv ezt érintő része sem lesz nyilvános a későbbiekben. A befektetők lehetséges érkezéséről azonban már egy ideje lehetett hallani, hiszen a csapat mögött álló társaság erre hivatkozva nem adott ki hivatalos információt a felkészüléssel kapcsolatban - minden ugyanis a múlt pénteki döntés függvénye.

Az épp, hogy NBII-ben maradó csapat körül súlyos anyagi problémák merültek fel az elmúlt időszakban, ráadásul már a város vezetése sem kívánta ész nélkül finanszírozni a csapat lyukas költségvetését. Helyette a kormány küldött egy 100 millió forintos "gyorssegélyt". Mint arról mi is beszámoltunk, a fociklub tavaly tetemes, 216 milliós veszteséget termelt, ami negatívba húzta a csapat mögött álló cég saját tőkéjét is. Ez tulajdonosi pótbefizetés igényét vonta maga után. A helyzet mostanra sem lett sokkal jobb, hiszen sürgős anyagi segítségre szorult a klub annak érdekében is, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségtől megkaphassák az indulási jogot a következő szezonra.

Futballberkekből származó információink szerint az önkormányzat megtalálta a megfelelő megoldást a klub jövőjét illetően. A hivatalos álláspont szerint a csapatot és a (város tulajdonában lévő) céget az elmúlt években állami források segítségével megvalósuló infrastrukturális beruházások miatt nem lehetett veszni hagyni, ráadásul a város vonzáskörzetében működő csapatok súlytalansága miatt létfontosságú a balmazújvárosi foci életben tartása.

A nem hivatalos verzió szerint pedig lényegében egy egyszerű barterügylet jelentette a megoldást, melynek eredményeként a balmazújvárosi focicsapat kínai befektetők tulajdonába kerül.

A kínaiak ugyanis logisztikai központ létesítését tervezik a városban, melyhez az önkormányzat ingyen átadott számukra egy - a beruházás érdekében - belterületté minősített mezőgazdasági területet, a kínai vállalat pedig ezért cserébe vállalta a focicsapat fenntartását és működtetését.

Az információkkal kapcsolatban megkerestük a polgármestert és kérdéseinket elküldük a Kft.-nek is, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett reakció.